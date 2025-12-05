Bivša teniserka Ana Ivanović zaradila pregršt komentara zbog najnovijih objava na Instagramu

Izvor: Instagram / anaivanovic

Ana Ivanović je nedavno i zvanično podnijela zahtjev za razvod braka od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera, s kojim je provela 9 godina u braku i dobila tri sina.

Njemački mediji su juče prenijeli da Bastijan i Ana "ne žele ni da se vide na sudu", kao i da su izrazili želju da se cio proces što prije okonča.

Od kako je objavljeno da "nešto škripi" u njihovom braku, cjelokupna javnost je stala na Aninu stranu. Njen Instagram nalog je preplavljen porukama podrške, a zbog poslednjih fotografija koje je objavila, pale su i ljubavne ponude.

Vidi opis Podnijela zahtjev za razvod od fudbalera, a ne skida osmijeh sa lica: Ana Ivanović blista u izlasku Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Ana je objavila nekoliko slika u šetnji gradom i noćnom izlasku, obučena u šorts i čizmice do koljena, a zbog ljepote i osmijeha koji nije skidala s lica, dobila je poruke "da su zaljubljeni u nju", kao i da "žale zbog slomljenog srca, ali su tu da je utješe".

Pogledajte:

Podnijela tužbu za izdržavanje djece

Proslavljena teniserka Ana Ivanović deinitivno je stavila tačku na brak sa Bastijanom Švajnštajgerom. Kako prenosi "Bild", ona je zvanično podnijela zahtjev za razvod pri Opštinskom sudu u Minhenu, na odjeljenju za porodične sporove.

U Palma de Majorki, gdje Ana Ivanović živi sa svojim malim sinovima, navodno je podnijela tužbu za izdržavanje djece. To je "Bild" saznao iz pravosudnih krugova.