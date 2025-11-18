"Ja nosim ozbiljne komade, ne cirkuske kostime": JK udarila na Brenu, prozvala je zbog odjeće

Poznata pjevačica Jelena Karleuša prokomentarisala je svoje oblačenje, ali i stil svojih koleginica.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Jelena Karleuša pred snimanje "Pinkovih zvezda" govorila o svom oblačenju, po kome je i te kako poznata. Jelena je navela dok je bila u žiriju "Zvezda Granda" nijednom nije ponovila autift, a ni na jednom nastupu.

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

"Već godinama, 30 godina pjeva, nikad nisam ponovila nijedan autfit. Na primer u emisijama, gdje sam žiri, sam bila šest, sedam godina. Svaka godina je imala po 40 epizoda i nijednom nisam ponovila autfit. Plus, koliko sam imala nastupa, koncerata nisam ponovila. Ovaj posao se ne isplati nikome, tj. isplati se onome ko ne vodi računa. Ne mogu da zaradim koliko u samo u garderobu ulažem.

Lepa Brena je svojevremeno rekla je da poklanjala, jer ima cio sprat pun garderobe.

"Da, pa dobro. Brena nije sinonim za modu. Ne znam šta je poklanjala. Ja kada bih poklanjala, nosim ozbiljne dizajnerske komade, a ne cirkuske kostime."

Poslušajte cijelu izjavu Jelene Karleuše:

Pogledajte 05:36 "Ja nosim ozbiljne komade, ne cirkuske kostime": JK udarila na Brenu, prozvala je zbog odeće Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Karleuša se potom osvrnula na svoju kolekciju odjeće i kostima. "Ja sam na promociji Alfa/Omega izložila sve svoje kostime na lutkama. Ja sam jedina koja ima kostime po kojima ja mogu da se imitiram. Znaš ono kad se neko obuče tako, znaš odmah da imitira Jelenu"...

Na pitanje ko bi prvi komentarisao kada bi ponovila neki stajling, Jelena je odgovorila:

"Ne znam ko bi komentarisao, meni se posle svega u životu i karijeri može, ja sam ostvarila, ispunila sve da mogu sve da ne ponovim išta, ali i da ponovim, ne bi mi se uzelo za zlo"

"Ja sam svjetski poznata po mom modnom izrazu, i to je ono što mi je otvorilo vrata i svjetskim fashion week-ovima i magazinima".

Pogledajte još fotografije Jelene Karleuše:

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!