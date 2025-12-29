Rijaliti učesnica Ava Karabatić podijelila je na društvenim mrežama da se vjerila

Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi

Rijaliti učesnica Ava Karabatić podijelila je na društvenim mrežama da se verila. Nedavno je ona greškom podijelila da je na fotografiji "izmišljeni AI partner", a sada je pokazala prsten na svojoj ruci.

"Rekla sam 'da'", napisala je Ava Karabatić u opisu objave, uz sliku prstena.

Vidi opis Ava Karabatić se vjerila: Posle glasina da ima AI partnera pokazala prsten i otkrila ko je izabranik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 7 7 / 7

Zatim je navela: "Lazar-Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist."

"Birala sam čovjeka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno", dodala je ona, između ostalog.

Podsjetimo, ona je nedavno podijelila fotografiju sa partnerom napisavši kako je on generisan uz pomoć AI-ja. Ova situacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Pratioci su brzo primijetili neobičan opis ispod fotografije, koji je glasio:

"Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Takođe, mogu ti promijeniti autfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno vještačka inteligencija".

Vidi opis Ava Karabatić se vjerila: Posle glasina da ima AI partnera pokazala prsten i otkrila ko je izabranik Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ava_karabatic_official Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/ava_karabatic_official Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pritnscreen/Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Hype Tv printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

"Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspjela sam ga nagovoriti bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan, koliko godina je prošlo kad smo se upoznali, u mom najljepšem gradu Zadru u fakultetskim danima, pa toliko godina nakon sudbina nas opet spoji, i to gdje, u restoranu, izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac. Veliki poljubac od nas", napisala je prošle nedelje Ava.

Pogledajte još njenih slika: