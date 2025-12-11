Ava Karabatić trudna: Dijete će gajiti sama, otkrila ko je otac i šta je problem

Ava Karabatić uskoro će postati mama, a sada je otkrila nove detalje trudnoće

Ava Karabatić oglasila se nakon što je saopštila da je u drugom stanju i otkrila detalje trudnoće, te je spomenula i oca djeteta, ali je istakla da će dijete odgajati bez njega.

"Jeste i dalje šok i meni malo komično, ali realno. U životu sam uvijek birala pogrešno, ali eto prepustim se situaciji. Prije dvije nedelje sam saznala, srećna sam jako", priča Ava.

Otkrila ko je otac njenog djeteta

Kako kaže, ostala je u drugom stanju sa partnerom sa kojim se ranije zabavljala.

"To nije čovjek kojeg sam željela, ali je to moja ljubav iz mlađih dana. Stvari se događaju kad mi ne očekujemo. Ja ne želim brak, desilo se u trenutku. Neću odgajati dijete sama, tu je moj porodični prijatelj, moj još jedan prijatelj. Ja sam slučajno saznala, imala sam nekih zdravstvenih problema", rekla je ona.

"Želim sina"

Na pitanje da li bi voljela da ima sina ili ćerku, odgovorila je:

"Voljela bih da imam sina, daću mu ime po mom ocu, Ivan će se zvati".

