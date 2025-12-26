Bivša učesnica Survajvora se žestoko izblamirala: Objavila sliku s momkom, zaboravila da obriše da ga je napravila AI

Nekadašnja učesnica rijalitija Ava Karabatić, napravila je grešku o kojoj svi pričaju.

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Starleta i influenserka Ava Karabatić ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta zbog neočekivane digitalne greške.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa misterioznim momkom, ali je u opisu slike ostavila poruku koja otkriva da je njen ljubavni život "generisan" uz pomoć vještačke inteligencije.

Ova situacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratioci su brzo primjetili neobičan opis ispod fotografije, koji je glasio:

"Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe", pisalo je.

"Takođe, mogu ti promijeniti autfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno vještačka inteligencija".

Pogledajte:

Izvor: Instagram printscreen / ava_karabatic_official_novi

Ova poruka jasno ukazuje na to da je Ava koristila AI alat za kreiranje slike sa svojim "partnerom".