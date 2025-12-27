"Zašto ne reaguju socijalne službe?": Ćerka Kim Kardašijan (12) ne prestaje da šokira javnost svojim izgledom

"Zašto ne reaguju socijalne službe?": Ćerka Kim Kardašijan ima dijamantske špicaste zube.

Izvor: Printscreen/ Instagram/ northwest Instagram/KimKardashian

Nort Vest, 12-godišnja ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, ponovo je privukla pažnju javnosti - i ponovo izazvala lavinu rasprava. U najnovijoj objavi na TikToku pokazala je ekstravagantan modni dodatak: po mjeri izrađen dijamantski "grillz" koji podsjeća na zube ajkule, a iza njega stoji poznati juvelir Džoni Dang, piše Daily Mail.

Pogledajte fotografije Nort Vest:

Dijamantski osmijeh s potpisom slavnog juvelira

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama, Nort ponosno pozira s ukrasom za zube prekrivenim dijamantima, dok joj tirkizna kosa, već neko vrijeme njen zaštitni znak, dodatno naglašava upadljivi izgled. Džoni Dang je na društvenim mrežama objavio i fotografije izrade i opisao svoj rad kao: "1/1 shark grillz w/ baguette", dodavši: "Dobro došli u #flawlessgang."

Nort je stajling upotpunila jakom šminkom s vještačkim trepavicama i dugim šiljastim noktima s 3D ukrasima.

"Ona ima samo 12 godina…"

Međutim, kao i u nekoliko prethodnih slučajeva, reakcije javnosti su bile burne. Komentari su bili oštri, a mnogi su ponovo napali Kim Kardašijan jer dozvoljava 12-godišnjoj djevojčici ovakve trendove i javnu izloženost.

"Sad mi se već čini da su shvatile kako da privuku pažnju. To je vjerovatno razlog zašto joj se ovo dozvoljava", napisao je jedan korisnik. "Ona ima samo 12 godina, o moj Bože", "Ovo nije normalno", "Zašto ne reaguju socijalne službe?", nizali su se komentari.

Mnogi su tvrdili da Nort prerano ulazi u svijet odraslih i imidža koji se inače veže za starije zvijezde.

Nortini modni i bjuti izrazi već su neko vrijeme tema žustrih rasprava, ponajviše zbog zabrinutosti dijela publike oko njenog "visokorizičnog" dermalnog pirsinga na prstu, nedavne kampanje za SKIMS i izgleda s lažnim tetovažama na licu.

U poslednje vrijeme dodatno je podigla prašinu i kada je pokazala izbijeljene obrve, pa se i tada povela rasprava o tome gde je granica. "Nema šanse da 12-godišnjakinja treba da ima pirsing na prstu, izbijeljene obrve i takve nokte", napisao je neko na društvenim mrežama.

Nort odgovorila kritičarima: "Samo se saberi"

Nakon lavine kritika zbog pirsinga, Nort je već ranije reagovala na TikToku objavivši video uz poruku: "Zašto plačeš? Koliko imaš godina? Samo se saberi." Taj njen odgovor dodatno je podijelio publiku - jedni su ga doživjeli kao dokaz samopouzdanja, drugi kao znak da je previše "online" za svoje godine.

Kim je brani

Kim Kardašijan je takođe više puta stala u odbranu ćerke i njenih izbora. U nedavnoj epizodi podkasta "Call Her Daddy" objasnila je da je Nort, iako mlada, u nekim stvarima izuzetno zrela. "Ona je u jednom smislu jako zrela i zna da kaže: ‘Mama, vidjela sam to i stvarno me nije briga šta im se ne sviđa… moja plava kosa ili ovo ili ono’", rekla je Kim. "Ona je jako samouvjerena."

"Kažem sebi: u redu, to više nikada nećemo nositi. Nažalost, tu grešku smo napravili pred cijelim svijetom. Kao majka, učiš u hodu, u isto vrijeme dok i odgajaš dijete", zaključila je, prenosi Index.hr.