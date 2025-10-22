Tetovaže na licu, pirsing u nosu i nakit za zube: Ćerka Kim Kardašijan (12) tjera po svom, ponovo šokira izgledom

Ćerka Kim Kardašijan, Nort Vest, predstavila je šokantan novi izgled koji uključuje lažne tetovaže na licu, pirsinge i nakit za zube u crnoj boji.

Samo par dana nakon što je Kim priznala da je sa nekim provokativnim stajlinzima ćerke pogriješila, Nort Vest, izazvala je zabrinutost šokantanim novi izgledom, koji uključuje lažne tetovaže na licu, pirsing u nosu i nakit za zube (grillz).

Nort (12) je tokom vikenda objavila niz video snimaka na TikToku, prikazujući autfit koji je mnogima podigao obrve. Nosila je duge, plave pletenice i plava sočiva, kao i crne grillz zube i lažni pirsing u nosu. Najupadljiviji detalj bile su velike lažne tetovaže na licu, uključujući zvezdu ispod oka i riječ ispisanu na obrazu.

"Lažni pirsinzi i lažne tetovaže zauvjek", napisala je Nort u opisu jednog klipa, koji je podeljen na zajedničkom nalogu nje i njene majke.

Na snimku se vidi kako usklađeno pokreće usne sa popularnim audio isječkom zajedno sa svojim drugaricama, koje su nosile slične pletenice, lažne tetovaže na licu i pirsinge. Nort je nosila upečatljive srebrne ogrlice, crnu oversajz majicu, široke šortseve i glomazne patike.

U drugim klipovima može se vidjeti ona sa prijateljicama u privatnom avionu, a zatim i iza bine na, kako se čini, nekom koncertu.

Nort je ponovo šokirala izgledom koji mnogi smatraju neprimjerenim za njene godine, a sve se dešava samo nekoliko dana nakon što je Kim (44), priznala da je napravila grešku u vezi s nekim modnim izborima svoje ćerke. Rijaliti zvijezda bila je na meti kritika tokom ljeta kada je Nort, koju ima sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom obukla napadan korset tokom jednog izlaska u Rimu.

U podkastu Call Me Daddy ove nedelje, Kim Kardašijan je priznala da i dalje "uči" kao majka i objasnila da je Nort željela da eksperimentiše sa stilom kako bi ličila na svoje drugarice.

Rekla je: "Zaista je teško i zanimljivo, jer sva djeca nose iste stvari. Ali onda moja ćerka pokuša da to obuče i ja kažem: 'OK, ovo više nikad ne nosimo.' Nažalost, tu grešku smo napravile pred cijelim svijetom."

"Ona je inače djevojčica koja se većinom oblači kao dječak, i željela je da proba nešto što njene drugarice nose, da ode na isto mjesto gdje su i one bile... i onda shvatiš - OK, možda ti ipak ne možeš to da nosiš, znaš?"

"Ona me sluša, ali u nekim stvarima sam kao: 'dušo, ako želiš plavu kosu - neka bude tako.' To je čini toliko srećnom. Nikada joj ne bih oduzela tu kreativnost", rekla je Kim.

Kada je Nort prvi put pokazala svoju jarko plavu kosu, mišljenja fanova na internetu bila su podijeljena - neki su smatrali da je takav stil previše zreo za djevojčicu njenih godina.

Kim je otkrila da je Nort videla te komentare i imala prilično drzak odgovor.

"Zaista je zrela na neki način, pa kaže: 'Mama, vidjela sam to i stvarno me ne zanima ako neko kaže da mu se ne sviđa moja plava kosa, ili ovo ili ono'", ispričala je osnivačica brenda Skims.

