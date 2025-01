Najskuplja pjesma na estradi otišla je u ruke ove pjevačice: Koštala je 30.000 eura, a desio se i ogroman skandal

Čovjek koji je tvorac pomenute numere koja je pjevačicu vinula u zvijezde priznao je da je njegov potez bio "čist bezobrazluk".

Nije tajna da muzičari izdvajaju velike sume novca za pesme i muzičke spotove, o čemu neretko i otvoreno govore za medije. Kupiti dobru pesmu nimalo nije povoljno, a ona najskuplja otišla je u ruke pevačice Ane Nikolić.

U pitanju je numera "Romale romali", kojom se Ana 2006. godine predstavila na nacionalnom takmičenju za pjesmu Evrovizije, Beoviziji. Još na prvo slušanje znalo se da će pjesma biti veliki hit, a ni cifra za koju ju je Ana kupila od Kikija Lesendrića nije zanemarljiva.

Nikolićeva je pjesmu platila 30.000 eura, a s obzirom da joj je pjesma donijela veliku popularnost, ovo je bio odličan potez. To što Ana te godine nije otišla na Evroviziju sa ovom pjesmom, mnoge njene kolege i danas smatraju velikom nepravdom.

Pjesma je i dalje veliki hit, a pjevačica je rado izvodi na svojim nastupima.

"Ispao sam bezobrazan i podigao cijenu"

Kiki Lesendrić, muzičar od koga je Ana kupila pjesmu, otkrio je detalje i priznao da je namjerno ispao bezobrazan.

"Ima puno pjesama koje su autorima donijele malo, a izvođaču puno. Uvijek je disproporcija prisutna. Ja sam hiljadu puta radio pjesmu za nula. Obično radim sa ljudima ili za pare ili džabe, ako su mi prijatelji, ispod časti mi je da im naplatim, a s druge strane ako smo u poslovnom odnosu, okej. Sa Anom je bila vrlo specifična situacija, iako je ona totalno „simpa“ bila u to vrijeme. Trebao sam da radim čitav album, pa je onda ispalo da je ostala samo ta pjesma, onda je sa moje strane ljutnja dovela do toga da podignem cijenu drastično i da se to prihvati, ali nema veze, rezultat je bio dobar i za nju i za mene. To je bio onaj trenutak kad sam ja bio bezobrazan iz nekog razloga i taj bezobrazluk je bio naplaćen", rekao je poznati muzičar.