Stravična priča iza hita Ane Nikolić: Pesma bila namenjena ubijenom detetu rođene sestre žene Bobana Rajovića

Pevač je otkrio potresne detalje iza pesme "Boni i Klajd".

Nakon što se pojavila vest da je hit Ane Nikolić "Boni i Klajd" prvenstveno bio u rukama Bojana Rajovića, pevač se konačno oglasio i otkrio istinu o numeri.

Kako je objasnio, pesmu je inspirisao istiniti događaj, kada je ubijen sin rođene sestre njegove supruge.

- Odmah da se ogradim u startu. Ja tu pesmu Raletu nisam platio. To je pesma koja je oficijalno Ane Nikolić. Pesma je bila posvećena jednoj posebnoj osobi u mom životu. Mi smo imali jedan tragičan slučaj još pre dve godine. Ubili su malog Pekija u Danskoj, to je bio momak koji je imao 17 godina. To je rođeni brat od tetke mog Andrije, tj. dete od rođene sestre moje žene. To je bila jedna velika tragedija - počeo je Boban.

Potom je izneo još neke detalje projekta koji je na kraju završio kod Nikolićeve:

- Ja sam se pojavio kod Raleta kad se to desilo sa malim Pekijem. Pekijev stariji brat me je zamolio: "Tečo, je l' možeš da napraviš neku pesmu?" Onda sam ja rekao Raletu da bi valjalo da tako nešto napravimo. Onda sam ja doneo jednu pesmu gde mi se svidela melodija. Rale je radio na tome, uradio je pesmu. Međutim, roditelji se nisu složili, smatrali su da je rano, da ne bi to podneli. Ja se ne bih složio, mislim da bi ta pesma živela i da bi me podsećala na njega. Iz tog razloga sam rekao da je nikad neću otpevati. Posle je Rale malo promenio tekst, ali i dalje aludira na tu priču: "Gde si brate, sad mi fališ ti na čelu stola, otišao si brate gde te sunce ne vidi" - zaključio je Rajović u emisiji "Intrigantno".

Podsetimo, u jeku ove afere, Rale je otkrio da je Boban od pomenute pesme odustao, nakon čega ju je otpevala Ana.

- Kakve ja veze imam s bilo čim? Kod mene deset pevača otpeva jednu pesmu, pa ja onda vidim kome ona legne. Boban nije platio pesmu, ne, ne... Čak je i odustao od nje, rekao je da je ne želi. Prošlo je godinu dana, možda čak i godinu i po otkad je to Ana otpevala i od kada je to izašlo - rekao je Rale

