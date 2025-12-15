Gdje je danas pjevačica sa kojom je bio Arkanov sin: Trebalo da se vjenčaju, a ona se skrasila kraj 6 godina mlađeg

Karolina Gočeva važila je za jednu od najljepših pjevačica, a onda je iznenada nestala sa estradnog neba.

Lijepa Karolina Gočeva je početkom 2000-ih bila jedna od najpoželjnijih i najpopularnijih makedonskih pjevačica.

Međutim, u trenutku kada je njena karijera bila na vrhuncu, Gočeva je iznenada nestala, a šuškalo se da je za to "kriv" 6 godina mlađi suprug, umjetnik Mihail Korubin, čija se djela mogu vidjeti od Sofije, do Toronta i Njujorka.

Podsjetite se kako je Karolina nekad izgledala:

Njih dvoje su se vjenčali 2017. godine u vojnom hangaru na aerodromu Petrovec kod Skoplja, a prije nego što se slikaru zarekla na vječnu ljubav, u javnosti se često pričalo o Karolininim partnerima.

Povezivali su je sa izvjesnim skopskim biznismenom, kao i sa Grkom koji je imao fabriku tekstila.

Pisalo se da je četiri godine bila u vezi sa Aladinom Dinom Balićem, a da je potom bila sa skopskim kafedžijom Grozdanom, pa čak i sa Mihajlom Ražnatovićem, sinom pokojnog Arkana.

Ipak, Karolina nikad nije željela da govori o svom ljubavnom životu, a svoju privatnost čuvala je od radoznalih pogleda.

Iako nije u javnosti kao nekada, s vremena na vreme na mrežama se pojavi pokoja nova fotografija, a sudeći prema jednoj od novijih objava, Gočeva se nije promijenila mnogo za sve ove godine.

Pogledajte još njenih fotografija: