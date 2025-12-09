logo
Prvo suočavanje Cece i Saše Mirkovića na sudu: Pojavila se na ročištu, producent je optužio da mu je namjestila batine

Autor Ana Živančević
Svetlana Ražnatović prvi put se pojavila na ročištu sa Mirkovićem.

Saša Mirković i Svetlana Ceca Ražnatović danas su imali prvo suočavanje i to na sudu. Ceca je do nedavno bila spriječena da se pojavljuje na suđenju zbog poslovnih obaveza, snimanja i nastupa van zemlje, te su se mnogi iznenadili kada su su je ugledali ispred sudnice.

U opuštenom izdanju

Svetlana Ceca Ražnatović je došla u opuštenom izdanju, vezanog repa u pratnji advokata i mirno ušla u sudnicu.

Pogledajte fotografije Cece i Saše:

Najavio tužbu

Nakon što je 10. maja pretrpeo fizički napad, za koji je optužio Velibora Popovića Popa, Saša Mirković ne odustaje od borbe za, kako kaže, "pravdu i istinu".

U jednom od svojih ranijih obraćanja, Mirković je naveo da iza napada stoje Svetlana Ceca Ražnatović i Aco Pejović, a onda je najavio i direktno suočavanje sa pjevačicom.

"09.06. u 9:30 u Palati pravde imam suđenje sa Cecom i vidjećemo šta će ona tom prilikom da izjavi, da kaže i da li će uopšte da se pojavi ili će da pobjegne kao prošli put", rekao je Mirković, pa se dotakao Velibora Popovića Popa:

"Udarcem sa leđa i pokušajem ubistva. Kada me je udario sa leđa i onda je krenuo da me šutne u glavu sprijeda. Tada je pokušao da me ubije. Zašto? Pa zato što ja neću da dozvolim da u našoj branši, i neću da ćutim o tome, da menadžeri budu dileri dr*ge ili ovi trgovci na sitno oružjem. Koji su sve bliže pjevačima kao što je ova kukavica. Zato što udara sa leđa, prije svega, i zato što je monstrumčina jedna najobičnija", rekao je Saša Mirković.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

Ceca Ražnatović saša mirković suđenje

