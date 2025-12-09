Svetlana Ražnatović prvi put se pojavila na ročištu sa Mirkovićem.
Saša Mirković i Svetlana Ceca Ražnatović danas su imali prvo suočavanje i to na sudu. Ceca je do nedavno bila spriječena da se pojavljuje na suđenju zbog poslovnih obaveza, snimanja i nastupa van zemlje, te su se mnogi iznenadili kada su su je ugledali ispred sudnice.
U opuštenom izdanju
Svetlana Ceca Ražnatović je došla u opuštenom izdanju, vezanog repa u pratnji advokata i mirno ušla u sudnicu.
Pogledajte fotografije Cece i Saše:
Prvo suočavanje Cece i Saše Mirkovića na sudu: Pojavila se na ročištu, producent je optužio da mu je namjestila batine
Najavio tužbu
Nakon što je 10. maja pretrpeo fizički napad, za koji je optužio Velibora Popovića Popa, Saša Mirković ne odustaje od borbe za, kako kaže, "pravdu i istinu".
U jednom od svojih ranijih obraćanja, Mirković je naveo da iza napada stoje Svetlana Ceca Ražnatović i Aco Pejović, a onda je najavio i direktno suočavanje sa pjevačicom.
"09.06. u 9:30 u Palati pravde imam suđenje sa Cecom i vidjećemo šta će ona tom prilikom da izjavi, da kaže i da li će uopšte da se pojavi ili će da pobjegne kao prošli put", rekao je Mirković, pa se dotakao Velibora Popovića Popa:
"Udarcem sa leđa i pokušajem ubistva. Kada me je udario sa leđa i onda je krenuo da me šutne u glavu sprijeda. Tada je pokušao da me ubije. Zašto? Pa zato što ja neću da dozvolim da u našoj branši, i neću da ćutim o tome, da menadžeri budu dileri dr*ge ili ovi trgovci na sitno oružjem. Koji su sve bliže pjevačima kao što je ova kukavica. Zato što udara sa leđa, prije svega, i zato što je monstrumčina jedna najobičnija", rekao je Saša Mirković.
Izvor: Kurir/ MONDO