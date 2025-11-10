Čime se bavi dečko Edite Aradinović: Ubili mu bivšu, privođen zbog kidnapovanja, a sad isplivao snimak na mrežama

Od kako se saznao identitet novog dečka Edite Aradinović, mnogi se pitaju čime se on danas bavi

Pjevačica Edita Aradinović iznenadila je domaću javnost kada se na nedavnom koncertu Emine Jahović prvi put pojavila sa novim partnerom. Nije trebalo mnogo da se otkrije da je njen novi dečko Nenad Stević, akter jedne od najtragičnijih priča crne hronike u Novom Sadu.

Inače, Aradinović je i prije no što se pojavila s njim, objavljivala zajedičke snimke, ali niko nije znao da su zajedno.

Podsjetimo, Stević je svojevremeno preživio pokušaj ubistva i bio akter jednog od najdramatičnijih slučajeva u gradu.

Tragedija se dogodila prije devet godina, kada je Teodora Kaćanski ubijena, dok je, prema prvim rezultatima istrage, prava meta napada bio upravo Nenad Stević. Istraga nikada nije potpuno rasvijetlila slučaj, a sudski epilog još nije postignut.

Nenad Stević je inače, godinu dana nakon što je Teodora ubijena, 2017.godine uhapšen zbog sumnje da je pokušao da otme Gorana Cvijetića koji je bio osumnjičen za ubistvo Teodore Kaćanski.

Čime se bavi danas?

Iako nije poznato u javnosti čime se sve Stević bavi, sada je postao viralan jedan video iz teretane i, kako se navodi, on je izgleda trener.

Ona je objavila jedan šaljiv video na kojem se vidi kako trenira, dok je dečko Nenad posmatra, a ispod videa su uslijedili komentari: "Samo gleda?", "Prati da li pravilo izvodiš vježbe", "Ovo joj je možda trener", "Čekaj dok mu vidi žena"...

