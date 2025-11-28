logo
Pjesma Nataše Bekvalac "Mama" je zapravo obrada ovog grčkog hita? Pojavio se i snimak, usijale se mreže

Autor Đorđe Milošević
Nataša je posljednjim albumom napravila pravi bum na domaćoj javnoj sceni, a pjesme danima nisu silazile sa trending lista.

Pjesma Nataše Bekvala obrada grčkog hita? Izvor: MONDO/Matija Popović

Numera "Mama" sa novog albuma Nataše Bekvalac koji je izašao ove godine brzo je osvojila srca publike širom regiona, a fanovi su je slušali danima, i to bez prestanka.

Međutim, sada su se pojavile nove tvrdnje i to na društvenoj mreži X (Tviter), gdje jedan korisnik tvrdi da je pomenuta numera zapravo obrada grčkog hita "Ena" koju izvodi Peggy Zina.

"Ne znam dal ste skontali da je pjesma Mama koju izvodi Nataša Bekvalac, zapravo obrada pjesme Ena, koju izvodi Peggy Zina. I posle 20 godina, naši kompozitori ne mogu da smisle niti napišu nešto originalno", napisao je on.

Objava je izazvala veoma burne reakcije, a mišljenja du definitivno podijeljena.

I dok jedni ističu da je Natašina numera dosta slična ovoj, drugi tvrde da je pjesma "Znam ja" koju izvode Vesna i Đole i "Stena" koju je otpjevala Stoja, zapravo više sličnija grčkoj pjesmi. 

Poslušajte kako zvuči pjesma "Mama":

Natasa Bekvalac - Mama (Official Video | Album MAMA 2025)
Izvor: YouTube

