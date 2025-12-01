logo
"Pa sram te bilo, šta je sa njom": Karleuša se ne smiruje, nameračila se na Natašu, ovo je dovodi do ludila (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Jelena Karleuša se u neon zelenoj haljini pojavila na snimanju Pinkovih zvezda pa je opet potkačila Natašu Bekvalac.

Jelena Karleuša se u neon zelenoj haljini pojavila na snimanju Pinkovih zvezda Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Jelena Karleuša je pred snimanje Pinkovih zvezda bila raspoložena da prokomentariše odnose sa kolegama, a posebno se osvrnula na Natašu Bekvalac, sa kojom je nekada bila u prijateljskim odnosima.

Pogledajte kako je izgledala:

Žestoko je udarila na Bekvalčevu: "Pa sram te bilo! Sram te bilo... prvo pričaš da sam te povrijedila, kad je pitam čime sam te povrijedila, a onda - 'nemam komentar'. Sram je bilo! Ne volim takve ljude, ja ne znam koji je njoj đavo. Ja sam neko ko uvijek govori otvreno i iskreno sve. Lijepo sam pitala ženu: čime sam te povrijedila, šta je problem? 'Neću da komentarišem'. Pa onda nemoj uopšte da komentarišeš, onda ćuti. Ja sam samo reagovala na njenu prozivku, ništa više od toga", odreagovala je Karleuša na pitanje o sukobu sa Bekvalčevom.

Potom je nastavila: "Šta se dešava sa svim tim pjevačima koji me stalno prozivaju svuda, a onda kad ja pitam u čemu je problem, kad to izgovorim, smak svijeta. U čemu je problem? Taj Toni Cetinski, Georgiev, svi ti poznati i nepoznati ljudi, u čemu je problem? Stalno spominjete moje ime a kad uzvratim onda - kuku lele."

Poslušajte:

Pogledajte

00:58
“Sram te bilo, šta je sa njom”: Karleuša odgovorila Natasi Bekvalac
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

