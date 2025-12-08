logo
"On je opasan čovjek, kad kaže 'sjedi', ja sjednem": Voditeljka u jeku otkaza progovorila o Željku Mitroviću

"On je opasan čovjek, kad kaže 'sjedi', ja sjednem": Voditeljka u jeku otkaza progovorila o Željku Mitroviću

Autor Dragana Tomašević
0

Jovana Jeremić o vlasniku Pink Media Group koji je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog otkaza koje je podijelio u svojoj firmi

Jovana Jeremić o otkazima Željka Mitrovića Izvor: Printscreen/Pink

Jovana Jeremić, jedno od zaštitnih lica televizije Pink, progovorila je o svom odnosu sa vlasnikom Željko Mitrovićem.

Kako je otkrila, teško joj je da odbije Željka u bilo kojoj ideji, a u svoj opstanak u ovoj medijskoj kući ne sumnja.

"Radim po Mitrovićevom nalogu, oni to svi znaju, ja nemam taj problem. Kad mi Mitrović kaže: 'Sjedi tu', ja sjednem tu. U životu sam se predodredila da mi Željko Mitrović bude autoritet. Imam samo jedan autoritet i moja odluka je bila da njemu služim, sa svim njegovim vrlinama i manama", rekla je voditeljka i dodala:

"Željko zna da ne bude uopšte sladak, zna da bude vrlo opasan čovjek, ali jednostavno volim njegovu dušu, on je meni pomogao u mnogo teškim životnim trenucima i ja će uz njega ostati dokle god je on živ. Dala sam riječ i to će tako biti. Imao, nemao, on na mene može uvijek da računa. Željko to zna i cijeni. Nije zloupotrebio moju dobrotu nego je uvijek nagradio i ja to umijem da cijenim jer sam stvarno prošla pakao. Imala sam šefove koji su me maltretirali i svašta nešto, da se ne vraćamo u prošlost, ali smo preživjeli", rekla je Jeremićeva.

