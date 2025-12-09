Novi dečko Jovane Jeremić se oglasio na Instagramu: Tigar podijelio snimak, evo šta je poručio

Miloš Stojanović Tigar najavio je meč na svom Instagram profilu.

Izvor: Instagram/ginis_tigar/Printscreen

Novi dečko voditeljke Jovane Jeremić, Miloš Stojanović Tigar, uspješni je bokser, a sada se oglasio na svom Instagram profilu i najavio novi meč koji je zakazan krajem decembra.

Pogledajte fotografije Miloša Stojanovića Tigra:

"Miloš Stojanović Tigar, sledeći boks meč 27. decembra 2025. godine. Moj treći meč ove godine", napisao je Tigar.

Oglasila se Jovana

On se našao u centru pažnje nakon što je isplivala informacija da je u vezi sa poznatom voditeljkom. Jovana nije željela da komentariše ove navode, ali je naglasila da je srećna i zadovoljna.

"Ovog puta svoj privatni život neću nikome iznositi. Ni po koju cijenu, zato što je to moje pravo da odlučim da li hoću ili neću da pričam o svom emotivnom životu. Do sada to jesam radila, od ove priče sada, moje trenutne, 35. godine života, to neću više nikada raditi do momenta dok se ne udam i ne budem u drugom stanju. Zašto? Zato što sam se puno opekla iz prethodne veze, puno me je to koštalo. Tu sam bila čistog srca i zdravih namjera, nije se završilo onako kako je negdje cijela javnost očekivala, sudbina je tako htjela, ali više nikada neću licitirati niti dizati drugome rejting niti praviti od nekih ljudi imena preko svog imena i prezimena, ako ne znam da oni sa mnom imaju tu zajedničku budućnost. Ne želim da se eksponiram u tom kontekstu, nema mojih izjava i komentara. Ne želim da se iko ljuti na mene, želim da zaštitim sebe. Svako ko se ljuti na mene što neću da mu pričam o sebi i kome ja skidam gaće i sa kim spavam, to znači da on mene ne poštuje, da me gleda kroz klik. Moj život vrijedi više od klika! Što se tiče mog privatnog života, više nijednu jedinu riječ, dala sam tu riječ pred Bogom i znajte da će to tako biti."

Pogledajte fotografije Jovane Jeremić: