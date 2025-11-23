logo
SKANDAL U PINKOVIM ZVEZDAMA! Zorica Brunclik napustila emisiju: Posle ovih riječi JA NEĆU OSTATI OVDJE!

Autor Marija Vukčević Izvor Kurir
0

Tokom komentarisanja nastupa Vedada Kajanija, došlo je do žestokog sukoba Zorice Brunclik i Dragomira Despića Desingerice

SKANDAL U PINKOVIM ZVEZDAMA! Zorica Brunclik napustila emisiju Izvor: Youtube/RTV Pink Official/Printscreen

Na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" došlo je do drame kada je pjevačica Zorica Brunclik napustila set usred emisije, a sada je na malim ekranima emitovana ova neprijatna scena.

Tokom komentarisanja nastupa Vedada Kajanija, došlo je do žestokog sukoba pjevačice i Dragomira Despića Desingerice.

Desingerica je u svom stilu prekinuo Zoricu u izlaganju.

" Ja u tebi nisam prepoznala kvalitet, bolje je bilo u drugoj pjesmi " rekla je Zorica i Desingerica ju je prekinuo.

" Osjećam nepoštovanje sa njene strane, kaže "kolega" za druge, a za mene ne. Svaki put kad me ne ispoštuje, apleujem na produkciju da joj isključe mikrofon " kazao je on.

"Sada možemo da napravimo pauzu, jer ja neću ostati ovdje posle ovih riječi " dodala je Zorica i napustila snimanje.

" Jedan aplauz za Zoricu " rekao je Desingerica.

Voditelji su malo potom rekli da će se Zorica vratiti, a njen izlazak je šokirao sve.

"Desingerica je prostak"
Podsjetimo, Zorica je nedavno progovorila i o "Pinkovim zvezdama" i istakla da je kolege nerviraju jer kasne.

"Nikada ne kasnim i nikada nisam kasnila na emisije, ja se sada ljutim na kolege u "Pinkovim Zvezdama" što svi kasne, svi su tako lagani...

Ona se osvrnula i na Desingericinu izjavu da ona i Kemiš imaju apartman, te da tamo ne ulazi kako ih ne bi zatekao tokom intimnih odnosa.

" U mojim godinama ne bih to komentarisala, to samo može jedan prostak da priča o bračnom paru koji ima ovoliko godina koliko mi.", prenosi Kurir.

