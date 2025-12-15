"Sviđala mi se Emina, ali je bila udata": Saša progovorio o odnosu sa pjevačicom, otkrio zašto nije gostovao na koncertu

Saša Kovačević iskreno i detaljno je govorio o odnosu sa koleginicom Eminom Jahović.

Pjevač Saša Kovačević nije pojavio nedavno na koncertima Emine Jahović u Beogradu, iako ih publika pamti po jednom od najemotivnijih dueta domaće scene - pjesmi "Još ti se nadam".

Njegovo odsustvo izazvalo je pažnju, a Saša je sada objasnio zbog čega nije bio Eminin gost.

"Zvala me je na koncert, ali sam u isto vrijeme imao dogovor da budem na koncertu Ivane Selakov. Jednostavno nisam mogao da stignem na oba mjesta. Ne volim da kasnim i da ispadnem neprofesionalan, volio bih da sam mogao da ispoštujem obje", rekao je Saša i dodao da su u okej odnosima.

Govoreći o duetu iz 2008. godine, Saša se prisjetio kako je uopšte došlo do saradnje sa Eminom.

"Ne mogu tačno da se sjetim, mislim da me je lično kontaktirala. Prije toga se dogodio jedan intervju u kojem su me pitali sa kim bih volio da snimim duet", rekao je Saša za "Scandal", a voditelj je potom podsjetio da je pjevač tada upravo Eminu Jahović naveo kao želju, što je ona čula i ubrzo nakon toga došlo je do saradnje.

Tako se i desio duet i, šta reći, sve je istorija posle toga - dodao je pjevač.

"Kome se Emina nije sviđala?"

Saša je govorio o tome kakav je odnos imao sa Eminom van studija - da li su se družili i bili u kontaktu privatno ili je njihova saradnja ostala isključivo poslovna, a tom prilikom je otvoreno otkrio i da li mu se pjevačica tada dopadala.

"Bili smo u kontaktu. Nekada se energetski poklopiš dok snimaš nešto, ili prije snimanja kad se upoznate, dok cio taj proces traje, a nekada pristaneš da radiš neki duet sa nekim jer je vrlo popularan, a ne poznaješ ga lično i ne znaš kakva je osoba, onda je lijepo kada razmenite par riječi da vidite energetski kako se poklapate. Da se Emina i ja nismo poklopili, taj duet ne bi imao tu emociju i magiju. Očigledno je da jesmo, i to je ostalo i kroz naše kasnije druženje", objasnio je Saša, a onda otkrio da li mu se Emina sviđala.

"Pa kome se Emina nije sviđala? Naravno da jeste. Nisam je muvao, ona je bila sa Mustafom u braku tada. Kada pogledam sebe u dvadesetim godinama, sigurno bih imao taj stav 'Pa dobro, udata, šta sad', ali iz ove perspektive ne razmišljam tako. Sada razmišljam o porodici, ako napraviš karambol u čitavoj porodici, tu nije samo odvajanje žene od muža i obrnuto, već se tu rastura cijela porodica, treba biti vrlo obazriv kad se razmišlja o tim temama. U tim mladim godinama mi jeste padalo na pamet, ali mi se nije desilo", zaključio je pevač za "Scandal".

