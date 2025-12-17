Gej afera trese Elitu, Filip Đukić se ljubio sa Urošem Stanićem: Bio sa oženjenim glumcem, sad njega pribio uza zid

Šok scene iz Elite preplavile društvene mreže

Izvor: Elita 9 / screenshot

Uroš Stanić i Filip Đukić su se tokom prošle noći ljubili na žurci, a ovi kadrovi su munjevitom brzinom počeo na kruži na društvenim mrežama.

Tokom žuke u "Eliti 9", Uroš Stanić igrao je sa Aneli Ahmić, a onda je u jednom trenutku stigao do Filipa Đukića, učesnika koji je poznat po brojnim aferama sa ostalim učesnicama.

Uroš je iz čista mira uhvatio Đukića za glavu, pa krenuo da ga ljubi u usta, a kadrovi ovog trenutka su se proširili društvenim mrežama.

Pogledajte:



Filip je nakon nekog vremena odmakao Uroša, te su samo nastavili da đuskaju.

Ovo nije prvi put da Uroš "zavodi" Đukića, pa svi pamte i trenutak kada mu je priuštio ovaj ples:

"Bio sam u vezi sa oženjenim glumcem"

Uroš Stanić, koji je priznao da je gej, otkrio je da je dobio nepristojne ponude kako tvrdi od oženjenih muškaraca.

"Imao sam jednog glumca, bio je oženjen i dalje je u braku. Ne želim da otkrivam njegovo ime i da čovjeku napravim problem", rekao je Stanić tada u emisiji "Intimna pitanja".

Uroš Stanić progovorio je o porodičnim odnosima i tom prilikom je istakao da ga majka podržava, dok ga se otac odrekao.