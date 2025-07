Pjevačicu Granda muž fizički zlostavljao: Prošla pakao sa bivšim, razvela se pa smuvala sina koleginice

Pjevačica "Granda" Teodora Toković svojevremeno je otkrila da je bila žrtva porodičnog nasilja

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Teodora Toković svojevremeno je stekla veliku popularnost kao učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ali se ubrzo nakon toga povukla iz javnosti. Ipak, ponovo je skrenula pažnju na sebe kada je otvoreno govorila o teškom iskustvu koje je preživjela – otkrivši da je bila izložena i psihičkom i fizičkom nasilju.

Teodora je tada otkrila da ju bivši partner, sa kojim je dobila dijete, zlostavljao.

"To je malo teža tema. Gomilalo se sve, ali bila je situacija gdje je krenulo fizičko nasilje. Ne želim da dobijem reklamu na taj način, niti da pljujem oca svog djeteta, čovjeka sa kojim sam živjela i koga sam voljela, to je bio trenutak slabosti i kada se to desilo nekoliko puta odlučila sam da presiječem - rekla je pjevačica.

"Koliko god da si ljut i nervozan i bijesan nije opravdanje. Ja opet kažem, za svađu je potrebno dvoje vjerovatno ni ja njemu nisam odgovarala – ispričala je nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“.

U vezi sa sinom Zlate Petrović

Inače, Teodora je sada u vezi sa sinom Zlate Petrović, Mikijem, koji je nedavno govorio o njihovom odnosu.

"Mi smo se upoznali prije tri ili četiri godine, ona se bavi pjevanjem, ja muzikom, i onako spontano smo se upoznali i bili smo prijatelji i kolege, sarađivali smo, nismo imali namjera da budemo zajedno, da budemo partneri. Međutim, u međuvremenu smo bili slobodno i jedno i drugo, osjetio sam potrebu da joj pišem, imao sam neke simpatije koje sam gajio prema njoj, prvenstveno što je dobra osoba, iskrena. Imali smo mnogo sličnosti iz prošlosti, ona je imala i prethodan brak, kako sam i ja imao, pa smo imali zajedničke teme. Dopalo nam se društvo meni njeno, njoj moje, i tako smo ušli u neku priču, pa se to malo češće događalo da se čujemo i vidimo i konačno sam ja bio taj koji je prvi njoj prišao i hajde da kažem, smuvao - otkrio je on.

(Blic.rs/MONDO)