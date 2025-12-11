Prema pisanju turskih medija, Emina Jahović i njen bivši suprug Mustafa Sandal nedavno su se sreli na sudu jer on kasni sa uplatama alimentacije i odbija da joj obezbijedi automobil

Izvor: Twitter/_Clip_rs

Sedam godina nakon sporazumnog razvoda, Emina Jahović i Mustafa Sandal ponovo su se susreli — ovaj put u sudnici u Turskoj.

Turski mediji prethodnih dana pišu, uz oznaku "ekskluzivno", da je Emina podnijela novu tužbu protiv Mustafe, navodeći da on nije ispoštovao obaveze preuzete prilikom razvoda. Među zamjerkama su, kako tvrdi, kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbijedi automobil za nju i djecu kada im je neophodan.

Vidi opis Emina Jahović ponovo tužila bivšeg muža: 7 godina nakon razvoda milioni i stan u Srbiji u centru sudske drame Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 7 7 / 7

Turski mediji sada su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da naša pjevačica dobije starateljstvo nad djecom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanje djece. Pored ovoga, Mustafa se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju.

Vidi opis Emina Jahović ponovo tužila bivšeg muža: 7 godina nakon razvoda milioni i stan u Srbiji u centru sudske drame Melis Sutšurup, Mustafa Sandal Melis Sutšurup Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 11 / 11

Međutim, prema tvrdnjama Jahovićeve, Sandal te obaveze nije ispunio.

Do susreta bivših supružnika došlo je nedavno na porodičnom sudu u Istanbulu. Prema priči izvora upućenog u cijelu priču, ona je tada istakla da je podnijela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbježnom.

Kako tamošnji mediji prenose, ovo nije prvi pravni sukob između Emine i Mustafe zbog novca. Godine 2022. Jahovićka je bila pokrenula izvršni postupak protiv Sandala zbog neisplaćenih 26 alimentacija, ali je tada tužba odbačena nakon što je pjevač dokazao uplatu od 1,8 miliona turskih lira (oko 115.000 evra).

Podsjetimo, Emina i Mustafa razveli su se 2018. godine, nakon 10 godina bračne zajednice, nakon čega se on ponovo oženio:

"Mustafa više od dvije godine ne plaća alimentaciju. Sve obaveze prešle su na mene. Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali to nije uradio. Taj spor se nastavlja i nastaviće se. U mom slučaju radi se samo o principu koji mora da se poštuje i odgovornosti koja mora da se preuzme. I dalje smo na sudu. Advokati rade svoj posao, ja im se ne miješam. Još se sudimo i nadam se da će pravda pobijediti. Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega" rekla je Emina za svojevremeno za Stori, a potom priznala da ljudi u Turskoj nisu objektivni po ovom pitanju.

"Nažalost, nisu objektivni. Skoro svi napisi u novinama uvek su na strani mog bivšeg supruga, slučajno ili namjerno. Ali ja sam davno prestala da se sjekiram. Jednostavno me to više ne pogađa" priznala je Emina.

(Kurir.rs/MONDO)