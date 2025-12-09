Dala oglas u kojem traži tek punoljetne:Uhapšena glumica koja je spavala s 1.000 muškaraca,prijeti joj 15 godina zatvora

Boni Blu uhapšena je na Baliju gdje joj prijeti maksimalna zatvorska kazna

Izvor: Instagram/bonnie_blue_xox

Kontroverzna kreatorka sadržaja za odrasle Boni Blu, pravog imena Tija Bilinger, pritvorena je u Indoneziji zbog navodne produkcije po*nografskog sadržaja, čime je prekršila zakone o moralu u zemlji sa većinski muslimanskim stanovništvom.

Prijeti joj maksimalna kazna od 15 godina zatvora.

Dvadesetšestogodišnjakinja iz Velike Britanije ranije ove godine izazvala je skandal dokumentarcem "1000 muškaraca i ja: Priča o Boni Blu", a pristup Onlifensu joj je već zabranjen.

Tvrdila je da je spavala sa 1057 muškaraca za 12 sati u pokušaju da obori svetski rekord u najvećem broju se*sualnih partnera u jednom danu. Sada je uhapšena tokom policijske racije u iznajmljenom studiju na Baliju.

"Odvratno, pa pogledajte samo prve 3 sekunde…"

Boni Blu je ranije ove godine izazvala skandal s pomenutim dokumentarcem, a oni koji su ga pogledali kažu da im se zgadilo sve u prve tri sekunde filma.

Boni se proslavila organizovanjem ovakvih "izazova" koje su uključivale velike grupe muškaraca, a dolazak na Bali, gdje je i uhapšena, najavila je na društvenim mrežama oglasom u kojem, između ostalog, poziva muškarce "koji su tek postali punoljetni".

"Hej, momci, vi koji idete na Schoolies i vi koji ste jedva punoljetni, jedva čekam da vas upoznam – a ja sam na Baliju, tako da tačno znate šta to znači"

Izvor: Instagram/onlybonnieblue

Blu je iznajmila autobus nazvan "Bangbus" za nedelju školskih raspusta, a u njenoj grupi nalazilo se najmanje 17 muških turista britanske i australijske nacionalnosti.

Policija je nakon hapšenja saopštila da je grupa navodno stvarala "sadržaj koji sadrži po*nografske ili nemoralne elemente".

Indonezija ima stroge zakone koji zabranjuju produkciju, distribuciju i javno prikazivanje ovakvog materijala.