Oglasila se Jovana Jeremić dok Željko Mitrović dijeli otkaze: "Ljudi misle da smo mi budale"

Jovana Jeremić prokomentarisala je odluku Željka Mitrovića.

Iako su mnogi bili iznenađeni kada je Željko Mitrović najavio da će podeliti otkaze na Pinku jer među zaposlenima ima dosta nelojalnih, Jovana Jeremić je, za razliku od Ognjena Amidžića, istakla da je takvu odluku očekivala.

"Nikad se ne bojim za svoju poziciju nigdje, zato što znam kako radim posao i kakav sam čovjek. Mene su svi zvali da prokomentarišem Željkove odluke. Ja nisam Željkov ni portparol ni pi-ar, ali sve što je od Željka ja to prihvatam, jer on je jako pravedan i dobar čovjek čiju dobrotu mnogi često iskorišćavaju, misleći da on ne vidi neke stvari, ali on sve vidi, samo je pitanje kada će da odreaguje i kada će da bude ono što bih ja rekla 'pod mač bato'. Što se cijele te situacije tiče, nikad ne strahujem, posebno ne sada zato što svoj posao obavljam časno i pošteno, 24 sata sam dostupna. Kada je čovjek ispravan, lojalan nema čega da se boji. Ja sam svoju stranu izabrala i kod mene je ili crno ili bijelo. Za to je potrebno imati hrabrosti i stav u životu, ali moraš da imaš kičmu i žena sa stavom. Stvarno sebe u tom kontekstu ne vidim ugroženom", rekla je ona, pa nastavila:

"Lojalnost je odlika najskupljih ljudi, ne očekujte lojalnost kod jeftinih ljudi ni na rasprodaji. Ja sam Škorpija, meni je lojalnost najvažnija. Meni čovjek može da napravi greške, ali ako je lojalan i iskren i ako nije imao pokvarenu namjeru, preko svega mogu da pređem, osim preko izdaje. U životu mi se desilo da doživim mnoge izdaje, pa čak i od najbližih koje nisam očekivala. Ja znam o čemu Željko govori i na šta je mislio. Kada doživite da vas izda neko koga najviše volite i kome najviše vjerujete, kada to preživite, onda drugačije gledate na svet i puštate ljude u svoje okruženje. Mi svi na televiziji funkcionišemo kao porodica i to treba tako da ostane. Ko želi da funkcioniše van porodice, ima pravo na to, ali mora da izađe i da kaže svoj stav i sa kičmom iznese. Svako ima pravo izbora, ali ne mogu da se igraju duple igre. Ja to ne podnosim."

Jovana je rekla da kolege poštuje, ali da se sa njima ne druži privatno.

"Ja svoje kolege beskrajno poštujem. Sa Predragom Sarapom imam fantastičan odnos. On je prema meni ispao veliki zaštitnik, bio je tu i kad mi je tata umro, jedan od retkih koji je ispao veliki čovjek prema meni i pravi muškarac. Srećna sam što radim sa takvim kolegama. Ja ne pijem kafe sa kolegama, zato što ti kad sedneš sa nekim da pričaš svaka riječ ima rep i ja ne želim da budem dio takvih priča. Nikakve tračarice, to kod mene ne dolazi u obzir, tu sam surovi profesionalac. Nije na meni to da pričam. Sve odluke svog šefa ću poštovati, šta god on odluči i šta bude rekao, to će tako biti i ja nemam takvih problema. Željko i ja smo energetski povezani imamo tu neku energiju, frekvenciju. Ljudi misle da smo mi budale. Nismo mi budale, nego prećutimo i gutamo i onda dođe vrijeme kad ne možeš da prećutiš. Ja sam pre Željka uradila te rezove. Ja znam kako će se on osjećati, njega to boli. On nije tip koji voli da povređuje ljude. Nisam iznenađena raspuštanjem Odeona, to sam i očekivala intuitivno. Nisu ispoštovali Željkovu dobrotu, poklonio im je veliko povjerenje, koje su mnogi pronevjerili mislim to isto kao i on. Morala je ova godina da bude i meni teška da bih napravila rezove koje sada Željko pravi, on sada prolazi ono što sam ja prolazila u maju. Ne vrijedi, mora tako. Utjeha je da kada to uradiš idu bolji dani i oko sebe okupiš prave ljude koji su te dostojni, a ne izdajnike hohštaplere i kukavice koji te rane još više kada si slomljen od života. Treba se okružiti ljudima koji su tvoj bedem, štit i oklop", rekla je Jovana za Blic i dodala da oko sebe drži ljude koji su uz nju bili kada joj je to bilo najpotrebnije.

"Takve ljude nisam ni udaljavala uz sve njihove mane. I oni imaju svoje momente jer ja generalno ne privlačim potpuno normalne ljude, moraju imati neku devijaciju u mozgu, ali ja ih obožavam jer su dobri ljudi. Džabe ti od ovih potpuno normalnih kad te izdaju na svakom koraku. Kako je Željko za mene rekao: 'Ti imaš pozitivno iščašenje', e takve zadržavam u svom životu."

