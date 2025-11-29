Ana Nikolić govorila je u podkastu Bokija 13 o alkoholu.

Izvor: Pink/screenshot

Pjevačica Ana Nikolić, koja godinama otvoreno govori o svom odnosu prema alkoholu i borbi s tim porokom, odlučila je da napravi veliki preokret i da prestane da pije.

Nedavno je otkrila da će od 28. novembra započeti post, a samim tim i potpuno izbaciti alkohol iz svog života.

„Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek’ se sviđa… a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa“, rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Vidi opis Ana Nikolić otkrila kada prestaje da konzumira alkohol: "Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 10 / 10

Ana se osvrnula i na svoju porodicu i razvod od poznatog muzičara Stefana Đurića Raste.

"Imam 47. godina, svoj život, svoje dijete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dete, jako vaspitano, mnogo dobro dete."

Išla na liječenje

Pevačica je svojevremeno otkrila da je išla i na liječenje od alkoholizma. Ona je posjećivala jednu kliniku u Njemačkoj.

„Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo poslije korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlijezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament“, rekla je Ana kroz smijeh i nastavila:

„Meni je to svojevremeno predlagala Emina Jahović, koja je bila tamo prije nekoliko godina. Ima toga i ovdje u Beogradu, gdje nije toliko skupo. Nikome nije lako da se spremi i odluči na salate, na sokiće i gluposti, to je ozbiljan režim. Svaki čovjek treba tako nešto da uradi za sebe“, rekla je Nikolićeva u „Premijeri Vikend Specijalu“.