logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana Nikolić otkrila kada prestaje da konzumira alkohol: "Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije"

Ana Nikolić otkrila kada prestaje da konzumira alkohol: "Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije"

Autor Ana Živančević
0

Ana Nikolić govorila je u podkastu Bokija 13 o alkoholu.

Ana Nikolić otkrila kada prestaje da konzumira alkohol: "Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije" Izvor: Pink/screenshot

Pjevačica Ana Nikolić, koja godinama otvoreno govori o svom odnosu prema alkoholu i borbi s tim porokom, odlučila je da napravi veliki preokret i da prestane da pije.

Nedavno je otkrila da će od 28. novembra započeti post, a samim tim i potpuno izbaciti alkohol iz svog života.

„Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek’ se sviđa… a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa“, rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana se osvrnula i na svoju porodicu i razvod od poznatog muzičara Stefana Đurića Raste.

"Imam 47. godina, svoj život, svoje dijete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dete, jako vaspitano, mnogo dobro dete."

Išla na liječenje

Pevačica je svojevremeno otkrila da je išla i na liječenje od alkoholizma. Ona je posjećivala jednu kliniku u Njemačkoj.

„Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo poslije korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlijezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament“, rekla je Ana kroz smijeh i nastavila:

„Meni je to svojevremeno predlagala Emina Jahović, koja je bila tamo prije nekoliko godina. Ima toga i ovdje u Beogradu, gdje nije toliko skupo. Nikome nije lako da se spremi i odluči na salate, na sokiće i gluposti, to je ozbiljan režim. Svaki čovjek treba tako nešto da uradi za sebe“, rekla je Nikolićeva u „Premijeri Vikend Specijalu“.

Tagovi

Ana Nikolić Boki 13

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ