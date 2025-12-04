"Primam terapiju na klinici, a pijem i tablete": Boki 13 otkrio kako se leči nakon četiri operacije

Boki 13 otvoreno je progovorio o svom zdravstvenom stanju, otkrivajući i način na koji se trenutno leči.

Makedonski šoumen, Bojan Jovanovski, poznat kao Boki 13 vodio je buran život, oprobao se u rijalitiju, bio iza rešetaka, a sa da je progovorio o svojoj karijeri.

"Kod mene se usponi i padovi dešavaju često, ali sada je svakako bolje. Najlepše što mi se desilo jeste vrtoglavi uspeh projekta na kojem radim, a to je podkast. To što sam se vratio na velika vrata što se tiče medija i popularnosti, naravno da mi to imponuje. To što mogu da uživam u statusu slobodnog građanina. To su stvari koje nemaju cenu i ne mogu da se mere ni sa čim drugim", rekao je Boki 13, pa progovorio o teškim trenucima i zdravstvenim problemima sa kojim se trenutno bori.

"Vodim borbu koja se zove zdravlje i to ne samo ove, nego verovatno i sve iduće godine. Ja sam čovek koji je preživeo četiri operacije. Dobro sam kad sam pod terapijom. Inače konstantno primam terapiju na klinici, a pijem i tablete i suplemente svaki dan. Imam medicinski protokol, šta smem da jedem. To je sve sveže, sirovo, ne sme da bude začinjeno, prženo... Naravno da je to problem jer kad svi ljudi jedu normalno, ja ne smem ni da probam. Tako da svi ovi ukrasi što ih vidite oko mene, dobar stajling, sve je to super, ali je nebitno kada je zdravlje u pitanju", rekao je Boki 13, koji je istakao da je, pored svih borbi koje vodi, on zaista srećan čovek.

"Ja sam srećan čovek, ako bih rekao drugačije slagao bih. Posle svega sam naučio da budem srećan, možda pre toga nisam znao."

