Otkriveno koga je Ana Nikolić posjetila u Novom Pazaru: Spas od njega tražio i Darko Lazić nakon nesreće

Ana se nalazi u fazi preispitivanja i želi da isključi negativne uticaje iz svog života.

Izvor: YT/Boki13

Nakon burnog perioda, Ana Nikolić odlučila je da napravi drastičan zaokret u svom životu i potraži pomoć. Kako saznaju domaći mediji, pjevačica je prethodna dva dana boravila u Novom Pazaru, gdje je posjetila tamošnjeg hodžu, poznatog po tome što kroz duhovne savjete pomaže ljudima koji se suočavaju sa krizama, teškim odlukama i ličnim lomovima.

Prema riječima izvora koji su bili u kontaktu sa pjevačicom tokom boravka u Raškom okrugu, Ana je dobila preporuku preko bliskih prijatelja i nije oklevala da zakaže seansu.

Izvori tvrde da je odluka o odlasku kod hodže dio njenog pokušaja da resetuje život, stabilizuje unutrašnju energiju i donese važne odluke koje odavno odlaže.

Kako kažu, Nikolićeva je tokom boravka u Novom Pazaru djelovala znatno opuštenije i prisutnije nego u prethodnim javnim pojavljivanjima.

"Sreo sam je u hotelu u kojem je odsjela. Bila je sa dva muškarca iz pratnje, smijala se i djelovala zadovoljno. Pristala je da se fotografiše i bila je pristupačna. Ljudi su joj prilazili, čestitali joj, razgovarali s njom. Rekla mi je da joj nije lako, ali da vjeruje da će joj seansa pomoći da smiri misli i donese odluke koje su dugo visile u vazduhu. Inače, taj hodža je pomogao i Darku Laziću poslije nesreće", priča izvor, koji je prvi put upoznao pjevačicu.

"Ulazila je u razne situacije koje su joj remetile mir. Zbog toga je odlučila da se malo povuče, isključi iz javnog haosa, odmori se i posveti privatnom životu. Mislim da joj je ovaj odlazak bio važan korak da se vrati sebi", dodaje izvor.