Odvoz smeća, Podgoričane će u novoj godini koštati skuplje, nakon što su odbornici Glavnog grada usvojili novi cjenovnik ovog gradskog preduzeća.

Izvor: Skupština glavnog grada

Po već oprobanim metodama u državnom parlamentu, i vlast i opozicija u parlamentu Glavnog grada potvrdili su da kad se njihove ruke slože, sve se može. Naročito kad je u korist njima. Tako su odlukom većine odbornika sa obje strane, uvećane njihove naknade sa 250 na 400 eura, a zaposleni u Glavnom gradu dobiće zimnicu koja će umjesto 180 biti veća 270 eura. A, sve građane Podgorice u novoj godini čekaju veći računi za smeće, u prosjeku dva eura.

"Nova cijena koja je usvojena za fizička lica se pomjera sa 4,5 centi na 7,5 centi.... Za stan kvadrature otprilike nekih 60-65 kvadrata, prosječan stan, to opterećenje po mjesečnom računu iznosi nekih dva eura sa PDV-om", istakao je Vojin Katnić iz Javnog preduzeća (JP) "Čistoća".

Odluka je donesena nakon dvodnevne rasprave.

Iz "Čistoće" očekuju da će povećanjem cijena nadomjestiti minus od milion i po eura i obezbijediti redovnu likvidnost preduzeća.

"Primjenom ovih cijena je neka vremenska projekcija da će na kraju iduće godine ovo društvo i nadam se u jednom vremenskom intervalu napraviti jedan potpuno dobar i povoljan ekonomski ambijent za dalju razvojnu dimenziju i u dijelu samih investicija ovog društva u komponente koje se označavaju i prate funkcionisanje ovog sistema", rekao je Katnić.

U opozicionom Preokretu, koji je juče glasao protiv poskupljenja, smatraju da je teret lošeg poslovanja neprihvatljivo prebacivati na građane.

"Morate da budete fokusirani na racionalizaciju potrošnje i tome kako da podignete kvalitet usluge za svoje građane, pa tek onda potencijalno da razmišljate o tome da povećate cijene. To vam tako funkcioniše u privatnom sektoru. Znači, morate da imate bolji proizvod da bi neko platio veću cijenu, a ovako prevaljujete troškove lošeg poslovanja na građane, što mislim da nije u redu", rekao je Mirza Krnić iz Preokreta.

I dok građani svako malo trpe rast troškova života, novi troškovi, uključujući ovaj za čistoću, podgoričkim odbornicima će lakše pasti, budući da su na sjednici istovremeno gotovo jednoglasno usvojili odluku o povećanju njihovih naknada sa 250 na 400 eura.

Ističući da odbornici Preokreta, koji su takođe glasali protiv, povećane odborničke naknade neće zadržavati, već da će razliku uplaćivati lokalnim javnim preduzećima, Krnić posebno problematičnim vidi to što je, po već oprobanom receptu, veći dio u vlasti i opoziciji jedinstven kada je riječ o ličnim primanjima.

"Toliki stepen saglasja između vlasti i opozicije gdje vidite da vlast optužuje DPS, da je kriminalna organizacija, a kad treba da povećaju nadoknade sami sebi, onda tu beskompromisna saradnja", rekao je Krnić.

A, amandmanima Evropskog saveza, koji su usvojeni povećana je zimnica zaposlenima u Glavnom gradu sa 180 na 270 eura. Sve to će ići iz budžeta koji za narednu godinu iznosi 164 miliona i 200 hiljada eura. Za njegovo usvajanje glasao je 31 odbornik, 18 je bilo protiv, dok su dvoje bili uzdržani.