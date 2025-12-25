U ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Skoro cijela 155. odvojena mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine je dezertirala, prema podacima ruskih bezbjednosnih službi.

Vijest je objavila ruska državna novinska agencija, piše ruska državna novinska agencija TASS.

Prema istim izvorima, u ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.

Izvor ruske agencije je rekao da su neke jedinice potpuno napustile svoje položaje.

„Neke su čak dezertirale gotovo u punoj snazi, kao što je, na primjer, 155. odvojena mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine“, rekao je on.

On je istakao da „uprkos tome, komanda Oružanih snaga Ukrajine nastavlja da stvara nežive organizme“.