Pjevačica se nedavno prvi put dotakla ljubavnog života istakavši svoje strahove vezane za potencijalnog partnera.
Jovana Pajić je prije nekoliko godina stavila tačku na brak sa pjevačem Tropiko benda, Saletom, nakon čega je nastavila svoj život u nešto drugačijem ritmu. Iako je period razvoda bio izazovan, ona je uspjela da pronađe balans između privatnog i poslovnog života.
Nedavno je, gostujući u jednoj emisiji, otvoreno govorila o tome kako danas gleda na ljubav i šta bi se desilo kada bi ponovo ušla u emotivni odnos, ističući da je iskustvo koje je stekla oblikovalo njen stav i očekivanja od partnerstva.
" Na početku smo svi bajni i sjajni, želimo da zadivimo jedno drugo. Zaljubimo se, pa je i ono što je najgore - prelijepo, imaš toleranciju... Ali i on će da dođe kući i da ulubi hauč, da menja kanale i neće imati razumijevanja... Ako se ne razvijate u istom smjeru i nisi partner, osuđen si na razilaženje " rekla je pjevačica.
Preziraće me njegova porodica
Priznala je i da je svjesna da se zbog svog posla i djece iz prvog brata ne bi dopala svekru i svekrvi:
" U drugoj turi može samo da dođe neki razveden sa djecom koji bi bio idealan, jer neko ko je mlad i nema djecu... Prvo, preziraće me njegova porodica. Biće: "Ima dvije ćerke, pevačica, katastrofa!" Hajde da budemo objektivni " rekla je Jovana Pajić na K1 televiziji.
"Preziraće me njegovi jer sam pjevačica i majka dvoje djece": Jovana Pajić otvoreno o novom partneru i očekivanjima
Nakon razvoda završila kao podstanar
Inače, Jovana je otkrila jednom prilikom da je nakon razvoda otišla u podstanare.
"Ja se nisam vratila kod mame i tate, ja sam izašla iz svog stana i otišla sa djecom da živim kao podstanar. Ja sam imala tu sreću da su moji prijatelji završili za mene, sve ono što ja nisam bila u stanju da završim. Oni su našli stan umjesto mene. Ja sam u tom trenutku imala 40 kila, to je stanje da si u potpunom rastrojstvu, to je preteško " rekla je pjevačica.
