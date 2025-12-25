Stanislav Orlov, vođa kontroverzne paravojne formacije i nekadašnji lider navijača moskovskog CSKA, ubijen je u zasjedi ispred svoje kuće u Sevastopolju, dok su okolnosti njegove smrti i dalje obavijene velom tajne.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Grupa maskiranih i naoružanih muškaraca zasula je mecima Stanislava Orlova ispred njegove kuće u Sevastopolju. Hitna pomoć stigla je šest sati kasnije. Orlov, lider paravojne jedinice "Espanjola" je, ubrzo zatim, izdahnuo. Oko 600 pripadnika njegovih snaga, sačinjenih mahom od navijača ruskih fudbalskih klubova, čeka zvaničnu verziju događaja.

"Svi za jednog, jedan za sve", prolomilo se hramom Svetog Hrista Spasitelja u Moskvi, netom pošto je sveštenik završio opelo za Stanislava Orlova, ubijenog lidera jedne od najkontroverznijih ruskih jedinica na ukrajinskom frontu.

Izvor: Telegram

Ispred hrama okupilo se više stotina muškaraca odjevenih u tamne i maskirne jakne prošarane amblemima jedinice "Espanjol" i grbovima ruskih fudbalskih klubova.

"Španac", kako mu je glasio ratni nadimak, za desetak godina je, od lidera jedne od grupa navijača armijskog kluba CSKA iz Moskve, postao komandant paravojne formacije "Espanjola", koja je po mnogo čemu podsećala na "Vagner" Evgenija Prigožina.

Razlog zbog kojeg je Orlov ubijen je nepoznat, ali je informacija o atentatu doprla do javnosti tek dvije sedmice nakon misteriozne pucnjave u Sevastopolju. Orlov je ubijen 4. decembra u zasjedi koja je bila postavljena ispred njegove kuće na Krimu.

Izvor: Telegram

Provladina glasila istakla su da je stradao daleko od linije fronta, dok je antiratna Astra objavila snimak sa sigurnosnih kamera na kojem se vidi grupa naoružanih i maskiranih muškaraca kako se približava njegovoj kući.

Ubrzo zatim, čuli su se pucnji, a Orlov navodno nije pružao nikakav otpor napadačima. Prema jednoj od verzija, nekoliko dana bio je u komi prije nego što je izdahnuo.

"Njegova smrt, kao i u slučajevima drugih komandanata Ruskog proleća, sugeriše da se neki ljudi više plaše uzdizanja ruskog nacionalnog identiteta nego ukrajinskih separatista i njihovih gospodara", naveo je Ruski carski pokret.

Orlov kao Prigožin

Odrednica "drugi komandanti", kako se čini, najviše se odnosi na Jevgenija Prigožina, lidera kompanije Vagner, koji je, doduše na dan i po, protestovao zbog načina na koji rat vode ključni saradnici predsjednika Vladimira Putina.

Odmah zatim, pripadnicima Prigožinove jedinice naređeno je da se priključe regularnim snagama ruske vojske, a avion u kojem se nalazio šef "Vagnera" se pod nerazjašnjenim okolnostima 23. avgusta 2023. godine srušio u Tverskoj oblasti, nedaleko od ruske prestonice.

Poput Prigožina, i Orlov je sahranjen tačno dva mjeseca posle rasformiranja jednice. U slučaju "Espanjole", za sada, nije sasvim razjašnjeno zbog čega je ova paravojna formacija ukinuta.

"Espanjola" je zvanično prestala da postoji 18. decembra, a pripadnici ove formacije prebačeni su u druge odrede, ili specijalne jedinice ruskih oružanih snaga, poput "Jurišne brigade veterana" zadužene za sabotaže iza linija fronta.

Put ratnika - Mariupolj, Bahmuz, Avdeevka...

Smrt Orlova, odmah, izazvala je brojne spekulacije, pa je jedna od organizacija koja okuplja desničare bliske oligarhu Konstantinu Malofejevu objavila da je lider "Espanjole" živ i da se za njim traga zbog navodnog šverca oružja. Nekoliko časova kasnije, od Malofejeva su se ogradili pripadnici "Jedinice 106" koju, takođe, čine fudbalski navijači.

Stanislav Orlov je, na počecima karijere, bio poznat kao jedan od vođa navijača fudbalskog kluba CSKA, koji je uz finansijsku pomoć nekolicine oluigarha bliskih predsjedniku Vladimiru Putinu organizovao paravojnu formaciju.

Snage Stanislava Orlova borile su se u Mariupolju i Bahmutu, kao i na još nekoliko mjesta širom Ukrajine, sve dok, u oktobru "odozgo" nije stiglo naređenje da se jedinica odmah rasformira.

"Ne možemo da ne primijetimo da je veliki broj ljudi zainteresovan za razloge smrti Stanislava Orlova, a i mi smo", saopštila je ova jedinica, pozivajući pristalice i simpatizere da sačekaju okončanje zvanične istrage.

"Espanjola" - navijači pod kontrolom GRU-a

Zapadni obavještajci smatraju da je "Espanjola", poput još nekoliko privatnih vojski, formirana pod patronatom Reduta - proksi organizacije koju kontrolišu obavještajci GRU-a.

Ukrajinske vlasti su u više navrata optuživale pripadnike ove jedinice za ratne zločine, uključujući mučenje zarobljenika i ubijanje civila.

Uprkos brojnim kontroverzama, Prigožin je sahranjen svega nekoliko stotina metara od Crvenog trga. Tijelo Orlova položeno je u kriptu crkve Svetog Hrista Spasitelja.

Izvor: Telegram

Tokom rata sa Ukrajinom, Moskva je često slavila i u nebesa uzdizala radikalne elemente, koji su se, svako na svoj način, našli na linijama fronta. Ukoliko bi izlazili iz okvira koje im je postavljala država, bili su eliminisani. U slučaju Stanislava Orlova pominje se i oko 18 miliona dolara koji su nekako nestali.