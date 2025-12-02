Lepa Brena je koncertne kostime davala pjevačicama, a kežual garderobu ženama iz Granda

Izvor: YouTube/Grand News Tv Grand

Lepa Brena otkrila je da je svoju garderobu poklanjala i pjevačicama, ali i radnicama u Grandu.

S obzirom da iza sebe ima bezbroj koncerata i turneja, njen garderober nije mogao više da podnese količinu stvari koje su se nalazile u njemu, pa je ona koncertne kostime davala pjevačicama, a kežual garderobu ženama iz Granda.

Vidi opis "Moju odjeću nosile su žene iz Granda": Lepa Brena otkrila dugo čuvanu tajnu, cio sprat pretvoren u garderober Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 8 8 / 8

"Nagomilao se cio jedan sprat moje profesionalne garderobe. Moram reći da sam, osim privatne garderobe, poklanjala i onu sa koncerata, još od dana kada smo 1998. godine osnovali Grand. Pjevačke kostime poklanjala sam pevačicama, dok su privatnu garderobu nosile žene iz Granda. Isto važi i za obuću. Sad već imam ozbiljan problem. Imam plan kako to da rešim - nešto ću pokloniti, a moguće je i da organizujem aukciju za decu kojoj je potrebna pomoć", rekla je ona za K1.

"Živim svoj život"

Lepa Brena nedavno je u intervjuu za emisiju Stars specijal, govorila kako provodi vreme kada nije na sceni.

"Otkako nemamo Grand, okrenula sam list da živim svoj život, da ne pratim medijski šta se sve dešava na estradi, u šou-biznisu, jer to više nije moj posao, moja obaveza, moj zadatak. Više ništa ne gledam. Imam laptop i tu gledam Netfliks, dokumentarne filmove o ljudima šta su sve prošli, te poznate ličnosti, glumci, pevači i sportisti. Jako su interesantne priče svih tih uspešnih ljudi, koji su doživljavali psihičke lomove, kako podnose slavu, uspeh, novac."

Pogledajte i Brenine stare slike: