Sve vrvjelo od poznatih kod Brene i Bobe na slavi: Tu je i kontroverzni par, a njega tek niko nije očekivao

Brena i Boba su, kao i svake godine, okupili veliki broj javnih ličnosti iz raznih sfera života.

Izvor: Kurir

Na proslavi Aranđelovdana kod Lepe Brene i Bobe okupio se impozantan broj poznatih ličnosti, a atmosfera je odmah od samog dolaska bila svečana i vesela.

Među zvanicama su među prvima stigli Žika Jakšić, koji je bio u elegantnom odelu, zatim bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, koji je došao u kaputu i sa dečjim žutim kišobranom.

Poznati bračni par Nebojša i Dragana Grnčarski takođe su prisustvovali, kao i bivši političar Mlađan Dinkić.

Kuća Živojinovića je vrvila od gostiju, a vesela atmosfera, trpeza i druženje sa prijateljima i porodicom obećavaju da je slavlje trajalo do kasno u noć.

Jelisaveta i Miloš Teodosić prvi su došli na slavu kod Brene i Bobe, a par je privukao pažnju čim su se pojavili ispred porodične kuće Živojinovića

Filip Živojinović izašao je ispred kuće najpre u opštenom izdanju u dukserici, a zatim se presvukao u elegantno odelo.

Skandal Dragane i Nebojše

Prošlo je gotovo četiri godine od kada je u javnosti poput bombe odjeknulo da je Dragana Grnčarski supruga prijavila za nasilje, spakovala kofere i napustila dom. Par je tada u javnosti izneo šokantne detalje o svom odnosu, reagovali su nadležni organi, a Dragana je tada tvrdila da je suprug Nebojša već duže vrijeme psihički i fizički zlostavlja.