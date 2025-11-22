logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Glumica prva otišla sa Brenine i Bobine slave: Nije znala gde je parkirala, na pitanje kako se provela izustila ovo

Glumica prva otišla sa Brenine i Bobine slave: Nije znala gde je parkirala, na pitanje kako se provela izustila ovo

Autor Đorđe Milošević
0

Brena i Boba okupili su sinoć brojne javne ličnosti u svom domu, a povod je bila krsna slava Aranđelovdan.

Glumica prva otišla sa Brenine i Bobine slave: Nije znala gde je parkirala, na pitanje kako se prove Izvor: Kurir

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen suprug, košarkaš Miloš Teodosić večeras su prvi stigli na slavu Aranđelovdan kod Lepe Brene i Bobe Živojinovića na Bežanijskoj Kosi, a glumica je zatim i prva napustila njihov dom.

Jelisaveta Orašanin je iz kuće izašla sa kišobranom u ruci, a gdje se tačno parkirala nije mogla da nađe odmah, međutim ubrzo je prepoznala svoj Porše u koji je sjela i odvezla se u nepoznatom pravcu.

Na pitanje kako se provela, glumica je rekla kratko i jasno: "Bilo je divno".

Tagovi

jelisaveta orašanin Lepa Brena Boba Živojinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ