Glumica prva otišla sa Brenine i Bobine slave: Nije znala gde je parkirala, na pitanje kako se provela izustila ovo

Brena i Boba okupili su sinoć brojne javne ličnosti u svom domu, a povod je bila krsna slava Aranđelovdan.

Izvor: Kurir

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen suprug, košarkaš Miloš Teodosić večeras su prvi stigli na slavu Aranđelovdan kod Lepe Brene i Bobe Živojinovića na Bežanijskoj Kosi, a glumica je zatim i prva napustila njihov dom.

Jelisaveta Orašanin je iz kuće izašla sa kišobranom u ruci, a gdje se tačno parkirala nije mogla da nađe odmah, međutim ubrzo je prepoznala svoj Porše u koji je sjela i odvezla se u nepoznatom pravcu.

Na pitanje kako se provela, glumica je rekla kratko i jasno: "Bilo je divno".