"NIKADA NISAM TRAŽIO PODRŠKU DODIKA, ON MOJU JESTE" Aca Lukas odgovorio Miloradu nakon haosa oko fotografije

Aca Lukas odgovorio Miloradu Dodiku na prozivke, tvrdi da on ne dijeli ljudi po nacionalnosti, boji kože i vjeri

Nakon što je Aci Lukasu otkazan nastup na Jahorini i nakon što je Milorad Dodik obavestio javnost kako je pjevač izgubio kredibilitet za dalje nastupe u Republici Srpskoj oglasio se Lukas.

Pjevač je na svom zvaničnom Instagram nalogu naglasio kako Milorada za podršku nikada nije molio, ali da političar njega jeste, te da on ne pravi podijele kada je riječ o nacionalnosti, boji kože i ostalim različitostima kod ljudi.

Lukas otvoreno o Dodiku

"Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsjednik jedne partije…Ljude ne dijelim po nacionalnosti, veroispovjesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom, ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove! U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao! U podjeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svijetu!A u svakom kutku planete gdje sam pjevao, bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, a i svih ostalih naroda na Balkanu", rekao je pjevač.

Menadžment planine ne želi Lukasa

"Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaviještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu.", prenosi Kurir.