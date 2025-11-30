logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osvanula fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića: Pjevač se odmah oglasio i objasnio šta se dešavalo na večeri

Osvanula fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića: Pjevač se odmah oglasio i objasnio šta se dešavalo na večeri

Autor Ana Živančević
0

Naser Orić je podijelio fotografiju sa večere na kojoj su bili prisutni i Aca Lukas i Šerif Konjević.

Osvanula fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića: Pjevač se odmah oglasio i objasnio šta se dešavalo n Izvor: Instagram/naser.oric.67/Printscreen

Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa koja je kružila društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara i reakcija. Njihov susret dogodio se na jednoj privatnoj proslavi, gde je bivši komandant Armije Bosne i Hercegovine iskoristio momenat da se na svom profilu pohvali društvom u kojem se našao. Za stolom, pored Lukasa, sjedeo je i Šerif Konjević.

Oglasili se Mirković i Lukas

Saša Mirković se oglasio tim povodom i istakao da se Aca Lukas ne bavi politikom i da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju.

„Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovjek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pjevali Šerif i Lukas“, izjavio je Mirković za Kurir.

Pjevač Aca Lukas je istakao da se te večeri fotografisao sa svima koji su to željeli.

„Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom“, poručio je pjevač za Kurir.

Tagovi

Aca Lukas Šerif Konjević naser orić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ