Osvanula fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića: Pjevač se odmah oglasio i objasnio šta se dešavalo na večeri

Naser Orić je podijelio fotografiju sa večere na kojoj su bili prisutni i Aca Lukas i Šerif Konjević.

Izvor: Instagram/naser.oric.67/Printscreen

Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa koja je kružila društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara i reakcija. Njihov susret dogodio se na jednoj privatnoj proslavi, gde je bivši komandant Armije Bosne i Hercegovine iskoristio momenat da se na svom profilu pohvali društvom u kojem se našao. Za stolom, pored Lukasa, sjedeo je i Šerif Konjević.

Oglasili se Mirković i Lukas

Saša Mirković se oglasio tim povodom i istakao da se Aca Lukas ne bavi politikom i da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju.

„Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovjek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pjevali Šerif i Lukas“, izjavio je Mirković za Kurir.

Pjevač Aca Lukas je istakao da se te večeri fotografisao sa svima koji su to željeli.

„Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom“, poručio je pjevač za Kurir.