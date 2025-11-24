"Uhapšen sam zbog privatnog rata sekretara vaše vlade": Lukas udario na vlast, iznio strašne stvari

Aca Lukas je iznio niz šokantnih informacija u vezi sa nedavnim incidentom, a udario je i na tamošnju vlast, kao i na pojedine članove vlade Sjeverne Makedonije.

Drama oko hapšenja Ace Lukasa u Kavadarcima iz dana u dan dobija novi epilog. Prije dvije večeri pjevač je priveden u jednom lokalu u Sjevernoj Makedoniji, a tamošnja policija saopštila je da je zatekla više nepravilnosti i kršenja propisa.

Sada se ponovo oglasio i sam Aca Lukas i iznio niz šokantnih informacija u vezi sa incidentom, a udario je i na tamošnju vlast, kao i na pojedine članove vlade.

"Gledajući portale danas dođoh do jednog fantastičnog saznanja. Naime, viđeh da je premijer Sjeverne Makedonije danas izjavio da će glavni prioritet njegove vlade biti da obrati pažnju šta rade pjevači i menadžeri kada dođu u Sjevernu Makedoniju. Ja sam iz toga zaključio da je u Sjevernoj Makedoniji najbolji standard u Evropu, mislim, koliko znam u Norveškoj je najbolji standard, ali nisam čuo da norveška vlada brine šta rade pjevači i menadžeri kada odu tamo, čini mi se da se oni bave onim stvarima kojima i treba da se bavi vlada, da ja ne filozofiram jer nisam siguran da se razumijem u te izraze, ali sigurno vode računa o obnovi infrastrukture, pa vode računa o inflacijama, pa vode računa o mnogim stvarima koje se bitnije od toga šta rade pjevači", govori Lukas pa nastavlja:

"E, pa ako je vladi u Sjevernoj Makedoniji prioritet šta rade pjevači, onda oni sigurno nemaju nekih drugih problema, znači imaju puteve sa šest traka, plate 5.000 eura, nezaposlenosti nema, e pa ja ipak mislim da je prioritet vladi Sjeverne Makedonije da se bave ličnim frustracijama, animozitetima i privatnim ratovima pripadnika i članova sekretara i tim ljudima koji se tu motaju i rade nešto i da vodi preko narodnog izbora ratove sa ljudima koji im nisu krivi, pa sam i ja tako uhapšen ono veče na pravdi Boga", bio je iskren Aca pa je zaključio:

"Gospodo iz vlade s' obzirom da ćete da obraćate pažnju na pjevače i menadžere, a to se odnosilo na mene, ja ću odmah da vam kažem šta radim, ja pjevam i uveseljavam narod i oni me vole i mi se zabavljamo fenomentalno, međutim, problem je što pored takvih kao što ste vi ne možeš kompletno da uveseljavaš taj narod jer su srećni dok slušaju nas, a kad odu kuću vi ih potpuno rastužite svojim potezima, svojim privatnim ratovima i ličnim bogaćenjem. Svi vrlo dobro znaju da sam ja ono veče uhapšen zbog privatnog rata sekretata vaše vlade, eto ljudi vidite koga ste glasali, strašno, ja ću da dođem da sviram i da vidim kada obratite pažnju šta ćete da vidite i zaključite šta je radio Aca Lukas, umesto da obratite pažnju kako žive vaši ljudi", šokirao je Lukas.

"Ne smemo da dozvolimo scenario iz Kočana"

Gradonačelnik Mitko Jančev je izjavio da se neće dozvoliti rizici, jer je bezbjednost prioritet, ističući tako prethodno upozorenje.

"Nećemo dozvoliti Kočanski scenario. Bezbjednost je na prvom mjestu", rekao je Jančević i objasnio da su organizatori podnijeli zahtjev Opštini Kavadarci za postavljanje urbane opreme i proširenje koncertnog prostora, ali je to odbijeno zbog procjene da su uslovi nebezbjedni.