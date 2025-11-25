logo
Aco Pejović o skandalu Lukasa u Makedoniji, osvrnuo se na 2025: "Svi smo imali stvari u životu za koje smo grešili"

Aco Pejović o skandalu Lukasa u Makedoniji, osvrnuo se na 2025: "Svi smo imali stvari u životu za koje smo grešili"

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Aco Pejović je sumirao godinu za nama, a kako je naveo, spreman je da u 2026. uđe na dočeku u Budvi.

Aco Pejović o skandalu Lukasa u Makedoniji Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Aco Pejović je sumirao godinu za nama, a kako je naveo, spreman je da u 2026. uđe na dočeku u Budvi.

Ekipa MONDA našla se na prestoničkom događaju upriličenom povodom zimske sezone koja je okupio mnoge estradne ličnosti, evo šta nam je Pejović rekao:

"Svi imamo neke stvari u životu koje smo ispravili, koje smo grešili. Ali ne puno toga. Ono što te ne ubije to te ojača, ali ono što se dešavalo je sa nekim razlogom dolazilo, tako da ne bih ja tu ništa menjao. Kao što je Paolo Koeljo rekao - 'Ne dolaze sve oluje da ti unište život, neke dolaze i da ti raskrče put', tako da nema potrebe da menjamo nešto".

Pogledajte

03:20
Aco Pejović za Mondo o skandalu Ace Lukasa u S. Makedoniji
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Na pitanje novinara kako je kumica, ćerka Aleksandre Prijović i da li joj je već zapevao, nasmejao se i odgovorio:

"Kumica je dobra, ona peva nama! Ne budi noću, za sad je dobro".

A na pitanje koga bi od kolega sa postera prvo poljubio na dočeku, nasmejao je sve: "U ponoć poljubio bih moju kumu, ovu ovde (pokazao je na Aleksandru Prijović). I Natu bih poljubio... A Čolu ne, njemu bih ruku pružio", nasmejao je Pejović novinare.

Prokomentarisao Lukasa

Podsetimo, u javnosti se pojavio snimak hapšenja Ace Lukasa tokom nastupa u Kavadarcima u Severnoj Makedoniji, što je izazvalo veliki šok među njegovim fanovima. Incident se dogodio u prepunom lokalu gde je pevač nastupao, a policija je iznenada upala i prekinula koncert.

Pevač se osvrnuo i na ovaj incident: "Ne znam, ne mešam se u tuđe živote, i ne gledam druge ljude, nemam vremena da se bavim tuđim životima stvarno", bio je jasan Pejović.

Pogledajte

01:37
Aco Pejović za Mondo o skandalu Ace Lukasa u S. Makedoniji
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

