Mirka Vasiljević sumirala 2025. godinu: "Sve dođe i prođe, greške moraju da se koriguju"

Mirka Vasiljević dugo nije bila pred kamerama, a sada je sumirala utiske o godini kojoj se polako nazire kraj.

Izvor: Prva/screenshot

Mirka Vasiljević dugo se nije pojavljivala u javnosti, a sada je stala pred kamere ružičaste televizije, gdje je govorila o svom novom angažmanu u seriji "Nasledstvo", pa s obzirom i da se kraj godine bliži, glumica je sumirala utiske.

Na pitanje voditelja kako je, i da je nismo dugo vidjeli, Mirka je odgovorila:

"Dobro sam, nekada se viđamo previše često, nekada manje, ali radi se, bori se", rekla je Mirka.

Potom je otkrila kakva joj je bila godina 2025: "Ima tu lijepih i manje lijepih momenata, trudimo se da zaboravimo manje lijepe", rekla je Mirka te je otkrila da li njena djeca pišu pisma Deda Mrazu:

"Ovo troje starijih pišu meni, a najmlađa piše Deda Mrazu, iskreno trudimo se da im sve ispunimo, ali ako imaju greške mora sve da se koriguje", rekla je Mirka.

"Sve prođe i nešto novo dođe"

"Šta si ti napisala Deda Mrazu?" glasilo je pitanje.

"Samo da bude zdravlja i sreće, jer kada ima toga, sve ide lagano, to je najvažnije", rekla je Mirka, pa nastavila:

"Sve prođe i nešto novo dođe", poručila je u emisiji "Premijera vikend specijal".