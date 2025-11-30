logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mirka Vasiljević sumirala 2025. godinu: "Sve dođe i prođe, greške moraju da se koriguju"

Mirka Vasiljević sumirala 2025. godinu: "Sve dođe i prođe, greške moraju da se koriguju"

Autor Marina Cvetković
0

Mirka Vasiljević dugo nije bila pred kamerama, a sada je sumirala utiske o godini kojoj se polako nazire kraj.

Mirka Vasiljević sumirala 2025. godinu Izvor: Prva/screenshot

Mirka Vasiljević dugo se nije pojavljivala u javnosti, a sada je stala pred kamere ružičaste televizije, gdje je govorila o svom novom angažmanu u seriji "Nasledstvo", pa s obzirom i da se kraj godine bliži, glumica je sumirala utiske.

Na pitanje voditelja kako je, i da je nismo dugo vidjeli, Mirka je odgovorila:

"Dobro sam, nekada se viđamo previše često, nekada manje, ali radi se, bori se", rekla je Mirka.

Potom je otkrila kakva joj je bila godina 2025: "Ima tu lijepih i manje lijepih momenata, trudimo se da zaboravimo manje lijepe", rekla je Mirka te je otkrila da li njena djeca pišu pisma Deda Mrazu:

"Ovo troje starijih pišu meni, a najmlađa piše Deda Mrazu, iskreno trudimo se da im sve ispunimo, ali ako imaju greške mora sve da se koriguje", rekla je Mirka.

"Sve prođe i nešto novo dođe"

"Šta si ti napisala Deda Mrazu?" glasilo je pitanje.

"Samo da bude zdravlja i sreće, jer kada ima toga, sve ide lagano, to je najvažnije", rekla je Mirka, pa nastavila:

"Sve prođe i nešto novo dođe", poručila je u emisiji "Premijera vikend specijal".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mirka Vasiljević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ