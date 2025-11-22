Mirka Vasiljević spakovala stvari u četiri kese: Glumica povela i ćerku sa sobom, evo šta se dešava

Mirka se oglasila dok završava svakodnevne obaveze, a društvo joj je pravila mlađa ćerka.

Izvor: Kurir TV printscreen

Glumica Mirka Vasiljević redovno deli trenutke iz svoje svakodnevnice na Instagramu, a ovoga puta objavila je fotografiju iz lifta na kojoj pozira sa najmlađom ćerkom Anikom.

Spremna za snimanje, Mirka je otkrila da sa sobom nosi čak četiri kese.

"Dan za snimanje i delić stvari koji je potreban", poručila je glumica.

Izvor: instagram/printscreen/vasiljevic_mirka

Majka četvoro dece

Mirka Vasiljević, majka četvoro dece, i dalje ima figuru na kojoj bi joj pozavidele i mnogo mlađe devojke. Nikada nije krilada već godinama prati poseban režim ishrane, zahvaljujući kojem održava vitku liniju.

"Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak", rekla je ranije Mirka Vasiljević za Blic ženu.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Bonus video:

Pogledajte 01:14 Mirka Vasiljević pokazala luksuzni dom: Kuhinja i dnevna soba o kakvoj svi maštaju Izvor: Instagram/vasiljevic_mirka Izvor: Instagram/vasiljevic_mirka

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!