Mirka Vasiljević objavila sliku iz porodičnog doma: Glumica postavila pitanje, pokrenula lavinu u komentarima

Glumica Mirka Vasiljević rasplamsala raspravu na Instagramu.

Izvor: Printscreen/Balkanskom ulicom

Glumica Mirka Vasiljević je svojevremeno napravila kolaps na Internetu kada je odlučila da otvori Instagram nalog. Za kratko vrijeme je zaradila pregršt pratilaca koji redovno gledaju i komentarišu njene objave.

Sada je jedna objava podstakla raspravu.

"Kafa. Miris kafe. Meni je bitno kakva je šoljica iz koje pijem kafu, a vama?", napisala je Mirka nakon čega je krenula rasprava među pratiocima iz kakvih šolja oni piju kafu

Izvor: Instagram printscreen/ vasiljevic_mirka