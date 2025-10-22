logo
Mirka Vasiljević objavila sliku iz porodičnog doma: Glumica postavila pitanje, pokrenula lavinu u komentarima

Mirka Vasiljević objavila sliku iz porodičnog doma: Glumica postavila pitanje, pokrenula lavinu u komentarima

Autor Dragana Tomašević
0

Glumica Mirka Vasiljević rasplamsala raspravu na Instagramu.

Mirka Vasiljević objavila sliku iz porodičnog doma Izvor: Printscreen/Balkanskom ulicom

Glumica Mirka Vasiljević je svojevremeno napravila kolaps na Internetu kada je odlučila da otvori Instagram nalog. Za kratko vrijeme je zaradila pregršt pratilaca koji redovno gledaju i komentarišu njene objave.

Sada je jedna objava podstakla raspravu.

 "Kafa. Miris kafe. Meni je bitno kakva je šoljica iz koje pijem kafu, a vama?", napisala je Mirka nakon čega je krenula rasprava među pratiocima iz kakvih šolja oni piju kafu

Izvor: Instagram printscreen/ vasiljevic_mirka

