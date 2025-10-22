Mirka Vasiljević objavila sliku iz porodičnog doma: Glumica postavila pitanje, pokrenula lavinu u komentarima

Glumica Mirka Vasiljević rasplamsala raspravu na Instagramu.
Glumica Mirka Vasiljević je svojevremeno napravila kolaps na Internetu kada je odlučila da otvori Instagram nalog. Za kratko vrijeme je zaradila pregršt pratilaca koji redovno gledaju i komentarišu njene objave.
Sada je jedna objava podstakla raspravu.
"Kafa. Miris kafe. Meni je bitno kakva je šoljica iz koje pijem kafu, a vama?", napisala je Mirka nakon čega je krenula rasprava među pratiocima iz kakvih šolja oni piju kafuIzvor: Instagram printscreen/ vasiljevic_mirka