Mirka se ponovo nije pojavila na saslušanju: Pozvana da svjedoči u slučaju Vujadina i A.K, evo ko je došao

Mirka se ponovo nije pojavila na saslušanju: Pozvana da svjedoči u slučaju Vujadina i A.K, evo ko je došao

Autor Đorđe Milošević
0

Mirka je i danas izostala sa saslušanja povodom slučaja koji drma region.

Mirka se ponovo nije pojavila na saslušanju: Pozvana da svjedoči u slučaju Vujadina i A.K Izvor: instagram/printscreen/vasiljevic_mirka

Glumica Mirka Vasiljević trebalo je danas da bude saslušana u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu povodom slučaja u kojem je njen nevjenčani suprug Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K zbog sumnje da ga je ucjenjivala privatnim snimcima, ali se ni ovog puta nije pojavila.

Mirka je trebalo da svoj iskaz da i pre nedelju dana, kada se nije pojavila u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, te je tada navedeno da je izostala zbog zdravstvenih problema.

Novo saslušanje je bilo zakazano za danas, ali se Vujadinova nevjenčana supruga nije pojavila, već samo njen advokat.

Vujadin dao iskaz

Inače, Vujadin Savić je u međuvremenu dao izjavu pred tužilaštvom.

Vujadin je naveo da duže vrijeme poznavao sa A.K., što je i transrodna osoba navela u svojoj odbrani.

A.K. je naveo da su bili u vezi i u dobrim odnosima, pa ga je potpuno zbunilo šta se dogodilo. Takođe, A.K. je negirao da je ikoga ucjenjivao.

Djelovi iskaza A.K. i Vujadina Savića se poklapaju u određenim djelovima, ali i razlikuju se, a Vujadin Savić je priložio kao dokaz neku prepisku koju okrivljeni nije još uvjek nije dobio na uvid.

Podsjetimo, transrodna osoba A. K. (21), uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucjenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora.

Ovo je A.K. transrodna osoba koja je u pritvoru zbog ucjene Vujadina Savića:

