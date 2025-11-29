logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Uvode ih u sobu i ispituju": Barbara Bobak 8 sati zarobljena na aerodromu, otkrila šta se trenutno dešava

"Uvode ih u sobu i ispituju": Barbara Bobak 8 sati zarobljena na aerodromu, otkrila šta se trenutno dešava

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Barbara Bobak se od 8.30 jutros nalazi na jednom evropskom aerodromu

Barbara Bobak 8 sati zarobljena na aerodromu, otkrila šta se trenutno dešava Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Barbara Bobak zarobljena je sa bendom i kolegom Slobom Radanovićem na aerodromu od 8:30 jutros.

Kako se saznaje, ona je zajedno sa kolegama zadržana na pasoškoj kontroli, nakon čega su jedno po jedno počeli da ih uvode u prostoriju u kojoj su ih ispitivali.

"Nikome nije jasno o čemu se radi, jer ljudi imaju sve dozvole i apsolutno su papirološki čisti i ispravni. Barbara je odavno trebalo da bude na tonskoj probi, jer je koncert rasprodat i večeras je trebalo da pjevaju pred više od 1.000 ljudi. Nisu još dobili nikakvo objašnjenje", rekao je izvor.

"Odvedeni su u neku posebnu prostoriju gdje čekaju da im neko objasni šta se dešava. Svi papiri su im uredni, sve ide regularno preko firme, ne zna se koje objašnjenje može biti za ovo mrcvarenje cijeli dan", dodaje sagovornik.

Barbara ne zna šta se dešava

Mediji su pozvali Barbaru, koja je rekla da će se javiti kada im bude objašnjeno o čemu se radi.

"Ne mogu ništa da kažem, jer ništa i ne znamo. Nadam se da ćemo uskoro dobiti racionalno objašnjenje", kratko je istakla.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Barbara Bobak aerodrom

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ