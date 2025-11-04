Daru Bubamaru dirnuo gest Barbare Bobak pa zaplakala: "Cijeli život ću biti uz nju"

Daru Bubamaru dirnuo gest mlade pjevačice, pamtiće ovo cijeli život

Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Danas je još jedno snimanje emisije "Zvezde Granda", a na Košutnjak je stigla i Dara Bubamara, koja se odmah požalila okupljenim novinarima da joj je težak dan jer je započela novu dijetu.

"Malo sam na nekoj dijeti i teško mi je. A stalno sam ja na nekim režimima ishrane, a smršala sam par kilograma. Svakako se lijepo osjećam i kada imam viška i manjka kilograma", rekla je Dara.

Prisjetila se Marine Tucaković

Pjevačica se potom prisjetila Marine Tucaković, koja bi na današnji dan napunila 72 godine.

"Danas ne mogu da stignem zbog snimanja da odem, ali ću svakako otići na Marinin grob. Ono, baš mi fali Marina, pogotovu sada kada izbacujem nove pjesme, samo razmišljam kako bi Marina napisala neki tekst na melodiju koju imam. Svima nam jako fali", rekla je ona.

Dirnuo je gest Barbare Bobak

Nakon medijske svađe između Milice Pavlović i Bubamare, pjevačica Barbara Bobak je zauzela Darin tabor, a sada se ona osvrnula na to.

"Oduševila me je Barbara, prije svega što je ona moja Novosađanka. Baš me onako voli, i ja nju poštujem i cijenim. Ona baš uvijek stane na moju stranu i baš je to lijepo što se toliko volimo i cijenimo. Što se tiče Barbare, želim joj puno uspjeha i cijeli život ću biti uz nju, jer je predivna. Iako se ne viđamo zbog obaveza, uvijek lijepo priča o meni i zaštiti me", dodala je Dara Bubamara.