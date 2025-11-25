Hit snimak Barbare Bobak, Karleuša odmah reagovala: Otpjevala njenu pjesmu, komentari su urnebesni (Video)

Barbara se snimala u kolima dok pjeva Jelenin hit "Karlybi*ch", ali kao narodnjak.
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/KURIR/Boba Nikolić
Folk pjevačica Barbara Bobak odlučila je da na svoj način "obradi" poznati hit Jelene Karleuše, koji se našao na njenom poslednjem albumu, a koji nosi naziv "Karlybi*ch".
Barbara je sjedjela u kolima i došla na ideju da pomenutu numeru otpjeva kao folk, a snimak je izazvao urnebesne reakcije.
Komentari su se samo nizali ispod videa, a čini se da je bilo zanimljivo i Barbari, koja je pevala i sve vrijeme se smejala.
"Na 'kažu neukus i kič je' polomio sam čašu o glavu", "Tek sada sam razumio šta ustvari pjeva", "Carica", "Jelena repostovala", "Nije mi dobro", bili su samo neki od komentara.