Hit snimak Barbare Bobak, Karleuša odmah reagovala: Otpjevala njenu pjesmu, komentari su urnebesni (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Barbara se snimala u kolima dok pjeva Jelenin hit "Karlybi*ch", ali kao narodnjak.

Hit snimak Barbare Bobak, Karleuša odmah reagovala Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/KURIR/Boba Nikolić

Folk pjevačica Barbara Bobak odlučila je da na svoj način "obradi" poznati hit Jelene Karleuše, koji se našao na njenom poslednjem albumu, a koji nosi naziv "Karlybi*ch".

Barbara je sjedjela u kolima i došla na ideju da pomenutu numeru otpjeva kao folk, a snimak je izazvao urnebesne reakcije.

Komentari su se samo nizali ispod videa, a čini se da je bilo zanimljivo i Barbari, koja je pevala i sve vrijeme se smejala.

@barbarabobakmusicKažu neukus i kič jee#fyp#foryou#barbarabobak#viral#goviral♬ original sound - barbarabobakmusic

"Na 'kažu neukus i kič je' polomio sam čašu o glavu", "Tek sada sam razumio šta ustvari pjeva", "Carica", "Jelena repostovala", "Nije mi dobro", bili su samo neki od komentara.

