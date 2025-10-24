"Odlučiće policija i sud": Barbara Bobak bez dlake na jeziku o Darku Laziću, ovo nije mogla da prećuti

Barbara se osvrnula na nedavne incidente svog bivšeg i saobraćajku koju je imao sa Kaćom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Barbara Bobak, koja je ranije bila u vezi sa kolegom Darkom Lazićem, prokomentarisala je njegovu novu pjesmu i nedavnu saobraćajnu nezgodu u kojoj su pjevač, ali i njegova supruga, zadobili povrede glave.

Na pitanje da li je čula Darkovu numeru, Barbara je imala interesantan odgovor:

Ovako je Darko izgledao nakon nezgode:

"Jesam. Lijepa je pjesma, Mirso i Deki su to radili, lijepa balada, nema šta."

Osvrnula se i na Lazićeve saobraćajne nezgode:

"Ne mogu ni da kažem šta mislim ja, to nije bitno, bitno je šta misli saobraćajna policija i apelacioni sud o tome. Imam tu vrstu odgovornosti kao javna ličnost, i te kako. Nije mu se ništa desilo, tako da nema šta da se potresam", rekla je Barbara za K1.

"Jesam pio"

Podsjetimo, Darko Lazić je nedavno doživio saobraćajnu nesreću zajedno sa suprugom, a nakon incidenta priznao je da je konzumirao alkohol.

"Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim ljekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dvije flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića", izjavio je Lazić.