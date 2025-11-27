"Ne znam šta je tu isto?": Tea Tairović odgovorila na prozivke da je iskopirala planetarni hit

Tea Tairović prokomentarisala je svoju pjesmu "To mama voli".

Muzička zvijezda Tea Tairović večeras je pred domaćim medijima najavila novogodišnji nastup u Beogradu, te je tom prilikom otkrila da sa nestrpljenjem čeka nastavak albuma "Aska", budući da su već izašla tri tizera za pjesme koje prijete da postanu pravi hitovi.

Numera "To voli mama" koja će se naći na novom albumu Tee Tairović, naišla je na najviše komentara korisnika društvenih mreža, iako smo mogli da čujemo samo 10 sekundi iste.

Publika je pretežno pisala da je pjevačica "kopirala" planetarni hit Bruno Marsa "APT.", što je folk zvijezda oštro demantovala pred Alo objektivom.

"Za početak niko nije čuo pjesmu, ne možete da sudite na osnovu 10 sekundi, da ne otkrivam sada tajnu pjesme, ali bitno je da znate da svaka od njih isključivo je u vezi sa Teom Tairović i ne odnosi se ni na koga drugog. Ne znam šta je tu isto?", započela je za Alo pjevačica, te objasnila da takav ritam ne priliči našem podneblju.

"Ljudi sa ovih prostora ne koriste takav ritam, pa je možda zato neobično, pjesma sa tim izvođačem nema veze, samo je treba poslušati. Vjerujte mi za sve ove godine šta sam sve pročitala o sebi ovo mi je u najmanju ruku zanimljivo", ispričala je Tairovićeva i otkrila da će se na novom albumu naći pjesme koje će imati djelove na španskom, pa čak i ruskom jeziku.