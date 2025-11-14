Stan u Beogradu od 300.000 €, vila u Crnoj gori od 430.000 €: Tea pliva u parama, ali ne može da se useli u novu kuću

Tea Tairović svoj novac ulaže u nekretnine.

Pjevačica Tea Tairović važi za jednu od najplaćenijih pevačica na našim prostorima, za jedan nastup uzme oko 25.000 eura, a sav zarađeni novac uložila je u nekretnine.

Osim kuće u Novom Sadu, Tea Tairović ima stan u Beogradu od 300.000 eura, ali i nekretninu Crnoj Gori koji vrijedi oko 430.000 eura.

Iako je nekretninu prošle godine pazarila u Crnoj Gori, ipak ni ove godine nije mogla da ljetuje u njoj zbog nedovršenih radova, iako joj je investitor obećavao da će sve biti gotovo.

Vila pjevačice ima tri sprata, bijele je boje, i nalazi se na samom vrhu Luštice.

Tea je nedavno za medije otkrila da i dalje ne može da se useli u svoju kuću.

"Nisam se uselila iako je trebalo. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku tog kompleksa. Nadam se da ću sledeće godine moći da budem smještena tamo", kratko je rekla pjevačica za medije.

Stan od 300.000 eura

U Novom Sadu pjevačica ima porodičnu kuću gde je do skoro živjela sa majkom Božicom, a onda je u Beogradu kupila stan, kako su mediji pisali, za 300.000 eura u koji se uselila zajedno sa dečkom.

"Tea radi punom parom, gotovo svaki dan nastupa! Otkad je izbacila novi album, porasla je potražnja za njom, a tako i njena zarada. Ona je riješila da zaradu pametno uloži u nekretnine i već je kupila stan u Beogradu, za koji je iskeširala oko 300.000 eura", pričao je nedavno izvor blizak popularnoj pjevačici i dodaje da je Tairovićeva godinama maštala o nekretnini u glavnom gradu:

"Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao donio. Vrijedno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pjesme i spotove, jer je vjerovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi stan u Beogradu, a kako je uspjela da uštedi dovoljno novca, nedavno je angažovala agenta za nekretnine koji joj je pomogao da pronađe stan baš po njenoj meri"

