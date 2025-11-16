Muž je izveo na binu, svi pali u trans kad su vidjeli kako je obučena: Tea Tairović kao Šakira na koncertu u Skoplju

Pjevačica Tea Tairović sinoć je održala koncert u prepunoj hali "Boris Trajkovski"

Izvor: privatna arhiva

Pjevačica Tea Tairović održala je koncert u Severnoj Makedoniji, treći po redu, na kojem je oduševila dupke punu halu "Boris Trajkovski".

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci "srpske Šakire" koje je cijelo veče sa pratećim igračima izvodila i plesne tačke, ali u centru pažnje je bio njen izgled.

Teu je na binu izveo suprug Ivan, a prvi snimak pokazuje da je pjevačica bila bosa. Na sebi je nosila kožni top i suknju s resama, koja je otkrila njenu izvajanu figuru.

Izvor: Privatna ahiva

Tea je nedavno najavila nastavak studijskog albuma “Aska”, koji će nositi naziv “Aska 2”, a nema sumnje da će se i ovaj novi, kao i prethodni, naći u samom vrhu Jutjub trending liste.