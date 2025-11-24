logo
Fan iz publike povukao Teu Tairović sa bine: Pojavio se snimak incidenta, obezbjeđenje poletjelo ka njoj

Autor Đorđe Milošević
0

Tea je veoma iznenadila reakcijom, a kamera je snimila svaki detalj.

Fan iz publike povukao Teu Tairović sa bine: Pojavio se snimak incidenta, obezbjeđenje poletjelo ka njoj Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Neprijatna situacija desila se na jednom od nedavnih nastupa pjevačice Tee Tairović, kada ju je fan povukao iz publike.

Kako se može vidjeti na snimku koji se pojavio na Fejsbuk stranici koja se bavi životima poznatih, Tea je pjevala i prišla u jednom trenutku bliže publici, da bi se desila situacija koju definitivno nije očekivala.

 Neko je od fanova povukao Teu koja je umalo je pala sa bine, ali je ona odreagovala veoma profesionalno.

Obezbjeđenje je takođe bilo u pripravnosti, ali ih je ona rukom pomerila, ne željeći da pravi veći incident, te samo nastavila da peva kao da se ništa nije desilo. 

