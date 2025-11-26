"Tea Tairović je pjevala za 1.600, sad zarađuje 20.000 evra": Naš pjevač otkrio i ko dobija hotelske sobe sa 5 zvezdica

Pjevač Đovani Bajramović otkrio ko su zvezde s najvećim honorarima na estradi

Cifre koje pevači zarađuju na nastupima već godinama su jedna od glavnih tema u medijima, a pjevač Đovani Bajramović otkrio je koliko je popularna pjevačica Tea Tairović (29) zarađivala na početku svoje karijere.

"Ima tu puno pjevača i svi se smjenjuju kad pjevamo na tezgi. Ne pevam cijelu noć, nego imam ekipu pored sebe i svi se vrtimo u krug. Tako ide po svadbama na kojima ugovaram stvari", rekao je on, a potom dodao:

"Evo Tea Tairović je nekad pjevala za 1.600 eura, sad peva za 20.000 eura. Kod mene je pjevala za te prve pare. Mi smo je prvi zvali sa nama da radi romska veselja. Odazvala se uredno, majku njenu sam takođe zvao", rekao je Đovani i nastavio:

"Aca Lukas i Ceca na veseljima takođe uzimaju velike pare. To se sve ugovara unapred, pa se dođe u hotel i tako dalje. Hoteli sa pet zvezdica, ostalo već sve znate. Oni su tu među prvima i po dijaspori i kod nas. Pored njih poznato je i koliko Jana uzima. Nju ženu mnogo vole jer pravi dobru atmosferu. Voli je narod i zna se i koliko košta. Ako, tako i treba", istakao je Đovani za Grand.

Osmoro djece, jednog zaboravio

Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dijete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.

Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dijete.

"Sedmoro djece imam i čekam osmo. Da ne pogriješim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku", otkrio je pjevač.

Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoljetno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te "da ga je ostavio jer je bio mlad i lud".