logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tea Tairović je pjevala za 1.600, sad zarađuje 20.000 evra": Naš pjevač otkrio i ko dobija hotelske sobe sa 5 zvezdica

"Tea Tairović je pjevala za 1.600, sad zarađuje 20.000 evra": Naš pjevač otkrio i ko dobija hotelske sobe sa 5 zvezdica

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevač Đovani Bajramović otkrio ko su zvezde s najvećim honorarima na estradi

Naš pjevač otkrio i ko dobija hotelske sobe sa 5 zvezdica Izvor: Privatna ahiva

Cifre koje pevači zarađuju na nastupima već godinama su jedna od glavnih tema u medijima, a pjevač Đovani Bajramović otkrio je koliko je popularna pjevačica Tea Tairović (29) zarađivala na početku svoje karijere.

"Ima tu puno pjevača i svi se smjenjuju kad pjevamo na tezgi. Ne pevam cijelu noć, nego imam ekipu pored sebe i svi se vrtimo u krug. Tako ide po svadbama na kojima ugovaram stvari", rekao je on, a potom dodao:

"Evo Tea Tairović je nekad pjevala za 1.600 eura, sad peva za 20.000 eura. Kod mene je pjevala za te prve pare. Mi smo je prvi zvali sa nama da radi romska veselja. Odazvala se uredno, majku njenu sam takođe zvao", rekao je Đovani i nastavio:

"Aca Lukas i Ceca na veseljima takođe uzimaju velike pare. To se sve ugovara unapred, pa se dođe u hotel i tako dalje. Hoteli sa pet zvezdica, ostalo već sve znate. Oni su tu među prvima i po dijaspori i kod nas. Pored njih poznato je i koliko Jana uzima. Nju ženu mnogo vole jer pravi dobru atmosferu. Voli je narod i zna se i koliko košta. Ako, tako i treba", istakao je Đovani za Grand.

Osmoro djece, jednog zaboravio

Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dijete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.

Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dijete.

"Sedmoro djece imam i čekam osmo. Da ne pogriješim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku", otkrio je pjevač.

Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoljetno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te "da ga je ostavio jer je bio mlad i lud".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tea Tairović Đovani Bajramović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ